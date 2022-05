Coinbase introduce Web3 mobile DApp e browser DeFi

Nonostante le voci vedano Coinbase sull’orlo del fallimento, a causa del recente calo del mercato crittografico, la società smentisce con le azioni. Infatti, non manca di introdurre importanti novità. In pratica, anche questa volta, il suo exchange si è arricchito di ulteriori nuove funzionalità.

Si tratta dell’applicazione Web3 mobile DApp che integra un hot wallet e un browser DeFi sull’app mobile dell’exchange. In questo caso, l’app di Coinbase garantirà agli utenti l’accesso ad applicazioni decentralizzate sulla rete Ethereum. Come si legge nella nota ufficiale della società, si tratta di un inizio ai test:

A partire da oggi, lanceremo la possibilità per un piccolo gruppo di utenti dell’app Coinbase di accedere alle DApp basate su Ethereum direttamente dall’app Coinbase. Ciò include l’acquisto di NFT su mercati come Coinbase NFT e OpenSea, il trading su scambi decentralizzati come Uniswap e Sushiswap e il prestito, il prestito o lo scambio tramite piattaforme DeFi come Compound e Curve.

Questa nuova capacità, di accedere ed esplorare Web3 direttamente dalla tua app Coinbase, è supportata dal nostro nuovo portafoglio DApp e browser DApp.

Coinbase presenta Web3 direttamente dalla sua app

Grazie a questa novità, con Coinbase gli utenti potranno esplorare il mondo delle DApp senza dover gestire una frase di ripristino. In questo modo, ora chi ha avuto accesso alla prova sperimentale limitata, ma poi tutti, potranno detenere un portafoglio dedicato on-chain al sicuro grazie all’exchange.

La tecnologia Multi-Party Computation (MPC) permette questo perché divide la “chiave” tra utente e Coinbase. In questo modo, nel caso il cliente dovesse malauguratamente perdere l’accesso al dispositivo, la chiave del suo hot wallet DApp sarà ancora al sicuro e l’exchange potrà aiutarlo nel recupero, grazie all’assistenza online live.

Quindi non solo sarà possibile esplorare Web3 direttamente dall’app, alimentata da un nuovo portafoglio DApp e dal browser DeFi, ma lo si potrà fare in totale sicurezza. L’annuncio di questa novità è arrivato da Rish Dean, Product Director di Coinbase, che in un tweet ha dichiarato:

Oggi, stiamo iniziando a rendere notevolmente più facile per gli utenti l’accesso e il coinvolgimento in Web3 direttamente dall’app @coinbase!

