Il Crypto Winter frena Coinbase, ma si va avanti

Il gelo del Crypto Winter si è fatto sentire, e parecchio, sui risultati trimestrali di Coinbase. Nel corso del secondo trimestre 2022, la società ha visto crollare del 64% circa le proprie entrate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A innescare la dinamica è stato il brusco stop alle attività di trading registrato nell’ambito delle criptovalute. Quasi inevitabile il crollo in borsa (-11% in breve tempo) conseguente alla pubblicazione dei dati finanziari.

Nonostante il periodo non erto semplice che ha visto, tra le altre cose, il gruppo tagliare oltre 1.000 dipendenti, l’intenzione è quella di continuare ad alimentare una visione di lungo termine, così da poter superare lo stallo attuale e ripartire. Riportiamo di seguito in forma tradotta un estratto dalla lettera rivolta agli azionisti.