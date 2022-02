Coinbase Super Bowl: crea il tuo account e ricevi 15 dollari in Bitcoin

Con l’occasione del Super Bowl, Coinbase ha lanciato il suo nuovo spot che annuncia una nuova campagna a tema: “Meno chiacchiere, più Bitcoin“. Grazie a questa iniziativa chiunque decide di aprire un nuovo account sull’exchange riceverà 15 dollari in bitcoin gratis. La promozione è valida fino al 15 febbraio 2022. Un’occasione d’oro per iniziare a investire su Coinbase, lo scambio di beni digitali più importante al mondo.

Coinbase ha debuttato con il suo nuovo spot in occasione del Super Bowl. Una pubblicità davvero ipnotizzante che ricorda il famoso salvaschermo DVD rimbalzante. Questa volta però, a vagare nello schermo per quasi un minuto è proprio la C del suo logo che, ad ogni rimbalzo, cambia colore.

ICYMI 👀

Now that we have your attention we'd like to announce that we're giving away $15 in BTC to anyone who joins Coinbase by 2/15.

Click below for more info and RT to tell your friends!

Sign up and see terms here → https://t.co/fKHisXZJJc pic.twitter.com/SDWUup2Ql5

— Coinbase (@coinbase) February 14, 2022