Coinbase Wallet: estensione per Chrome

Coinbase ha annunciato un'estensione per Chrome che permette di accedere alle “crypto app” direttamente dal browser. È ancora necessario utilizzare lo smartphone, ma solo per confermare la transazione. Coinbase Wallet per Chrome si aggiunge dunque alle due app per Android e iOS. Quest'ultima ha recentemente raggiunto il primo posto tra le app gratuite più scaricate dallo store Apple negli Stati Uniti.

Coinbase Wallet per Chrome

Coinbase Wallet è disponibile dal 2018, ma all'inizio l'accesso alle DApps (applicazioni decentralizzate) richiedeva l'uso dello smartphone. Nel 2019 è stato introdotto l'accesso da desktop, ma per la connessione alle app era sempre necessaria la scansione di un codice QR con la fotocamera dello smartphone. Finalmente questa scomoda procedura è stata eliminata con l'arrivo dell'estensione per Chrome.

Gli utenti possono accedere istantaneamente alle app decentralizzate da desktop dopo aver collegato l'account Wallet all'estensione. È possibile inoltre effettuare transazioni su exchange decentralizzati, collezionare NFT e trasferire criptovalute da usare per la finanza decentralizzata. Tutte le operazioni verranno automaticamente sincronizzate con le app mobile.

Il primo passo è scaricare le ultime versioni di Wallet per Android e iOS. Prima di accedere alle DApps è necessario effettuare la scansione del codice QR, ma ciò avviene solo una volta perché l'estensione memorizza i dettagli dell'account. Coinbase Wallet è un servizio “non-custodial”. Le chiavi private del portafoglio sono conservate sullo smartphone, cifrate e protette da PIN o autenticazione biometrica. Per questo motivo, le transazioni devono essere confermate con le app mobile.

L'estensione Wallet per Chrome supporta ogni app decentralizzata che sfrutta la blockchain di Ethereum. Dall'inizio di aprile Coinbase è quotata al Nasdaq.