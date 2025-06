La Collector's Edition di Elden Ring Nightreign è in SCONTO di 30€

Appassionati di gaming, questa segnalazione è per voi: c’è uno sconto di Amazon che taglia il prezzo della Collector’s Edition di Elden Ring Nightreign. Oltre al gioco sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment include molti extra, tra i quali l’accesso garantito alle sue espansioni, un set di tarocchi di pregevole fattura, un artbook di 40 pagine con concept art inediti e una custodia premium in metallo con un’illustrazione a colori del Selvaggio.

Elden Ring Nightreign: l’offerta sulla Collector’s Edition

Il pezzo forte è senza dubbio rappresentato dalla replica perfetta del guerriero nomade Wylder, uno spadaccino solitario all’inseguimento del Signore della Notte. Realizzata da Pure Arts, ha un’altezza di 25 centimetri. Scopri di più e guarda altre immagini nella pagina dedicata.

Il debutto risale solo a poche settimane fa, a fine maggio. Ecco un riassunto di cosa potrai trovare nella Collector’s Edition di Elden Ring Nightreign oggi in sconto di 30 euro sull’e-commerce.

Il gioco nella sua versione completa su disco per PS5;

i contenuti scaricabili rilasciati tramite espansioni DLC;

la statua di Wylder da 25 centimetri di altezza (realizzata da Pure Arts);

lo steelbook esclusivo realizzato in metallo;

8 tarocchi illustrati ispirati ai crepuscolari;

l’artbook esclusivo con una copertina rigida;

il codice per il download della colonna sonora digitale.

Acquistala al prezzo di 169 euro invece di 199 euro come da listino ufficiale. Trattandosi di un’edizione speciale, non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba. Evita il sold out, ordinala subito per riceverla direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon. Chi l’ha già comprata gli ha assegnato un perfect score nelle recensioni: il voto medio è 5/5.