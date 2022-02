Collega fino a 3 monitor al tuo PC con questo HUB USB-C

Puoi smetterla di destreggiarti tra decine di adattatori, ed acquistare un unico dispositivo per ottenere tutta la connettività di cui hai bisogno per il tuo ultrabook o MacBook. Sto parlando dell’HUB USB-C Tecnoware 13 in 1, un accessorio semplice, pratico e in offerta a meno di 60 euro su Amazon.

HUB USB Type-C Tecnoware 13 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, con una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio per agevolare la dissipazione del calore. La ragione è la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD), che consente di ricaricare il computer ed eventuali dispositivi mobili. In questo modo, con una singola porta sul PC, avrai a disposizione tutta una connettività estesa e la ricarica contemporaneamente. Ottima la presenza di ben tre uscite audio/video, due HDMI e una VGA, che consentono di collegare fino a 3 monitor aggiuntivi con una risoluzione massima di 4K. È chiaramente un accessorio dedicato al settore professionale, pensato per ottimizzare la produttività.

Ovviamente non mancano le porte USB Type-A, in questo caso quattro in totale, di cui ben tre con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una seconda porta USB Type-C dedicata al trasferimento dati, ideale per la connessione dei dispositivi mobili. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN, una delle assenze più sentite sui nuovi portatili, che consente di ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Completa la dotazione un pratico lettore di schede capace di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente. Trattandosi di un dispositivo plug and play, non necessita di installazioni driver o software di terze parti per l’utilizzo. Un dispositivo semplice, quindi, ma un alleato indispensabile per le applicazioni professionali.

Grazie ad uno sconto del 20%, l’HUB Tecnoware 13 in 1 è disponibile a soli 59,90 euro su Amazon per un risparmio di 15 euro sul prezzo di listino con spedizione Prime.