Collega un mouse Razer e diventi admin Windows 10

Un ricercatore di sicurezza ha scoperto una vulnerabilità zero-day nel software Razer Synapse. Per sfruttare il bug e ottenere i privilegi di amministratore è sufficiente collegare un mouse del produttore californiano al computer con Windows 10. Dopo aver ricevuto la segnalazione, Razer ha comunicato che rilascerà un fix nel minor tempo possibile.

La vulnerabilità zero-day permette di guadagnare i privilegi SYSTEM e quindi di prendere il controllo completo del computer. Chiaramente è necessario avere accesso al dispositivo, essendo una vulnerabilità LPE (Local Privilege Escalation), ma si tratta comunque di un grave problema di sicurezza. Per sfruttare il bug è sufficiente collegare un nuovo mouse Razer. Windows 10 scaricherà e installerà automaticamente i driver e il software Razer Synapse.

Need local admin and have physical access?

– Plug a Razer mouse (or the dongle)

– Windows Update will download and execute RazerInstaller as SYSTEM

– Abuse elevated Explorer to open Powershell with Shift+Right click

Tried contacting @Razer, but no answers. So here's a freebie pic.twitter.com/xDkl87RCmz

— jonhat (@j0nh4t) August 21, 2021