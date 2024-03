Collegati ai Wi-Fi pubblici senza paura con PrivateVPN: 85% di sconto

La comodità del Wi-Fi pubblico è innegabile. Ma lo sapevi che questo vantaggio ha un prezzo? Il rischio, infatti, è quello di compromettere la nostra sicurezza. Per questo esistono servizi come PrivateVPN, che fornisce soluzioni d’avanguardia per proteggere gli utenti durante la navigazione, specialmente se collegati a reti pubbliche. Ora, grazie alla promozione, puoi ottenere ben 36 mesi di abbonamento a PrivateVPN con uno sconto dell’85%.

I rischi del Wi-Fi pubblico e la soluzione di PrivateVPN

Le reti Wi-Fi pubbliche, sebbene convenienti, sono notoriamente insicure perché mancano di opzioni di crittografia forti, aprendo – di fatto – le porte dei dispositivi che vi si connettono a hacker e malintenzionati. Messaggi personali, e-mail, informazioni sensibili come carte di credito e password: tutto ciò che passa attraverso una rete pubblica è in potenziale pericolo.

Inoltre, le reti Wi-Fi pubbliche sono terreno fertile per una varietà di minacce informatiche: dagli attacchi cosiddetti “man-in-the-middle”, alla distribuzione di malware, fino a truffe tramite phishing. Il pericolo non sta solo nella rete stessa, bensì anche nella mancata consapevolezza nei confronti di questi rischi.

Ecco dove entra in gioco PrivateVPN, la cui missione è proteggere le tue attività online e garantire la tua privacy digitale, specialmente in ambienti vulnerabili come le reti Wi-Fi pubbliche. Tra i vantaggi segnaliamo:

Protocolli di crittografia di grado militare per proteggere la tua connessione: tutti i dati trasmessi tra il tuo dispositivo e i server sono crittografati, rendendoli illeggibili per chiunque possa intercettarli Una rete globale di server che ti permette di connetterti a Internet tramite un tunnel sicuro e privato. Non solo nasconde le tue attività da occhi indiscreti, ma nasconde anche indirizzo IP e posizione PrivateVPN include funzionalità progettate per proteggerti da una vasta gamma di minacce informatiche: il servizio è in grado di bloccare siti web sospetti, prevenire attacchi di phishing e fermare i malware prima che possano infettare il dispositivo Il provider offre app user-friendly per tutte le piattaforme principali, rendendo semplice per chiunque proteggere la propria connessione Internet con pochi clic

PrivateVPN ti permette di abbracciare la libertà della connessione senza sacrificare la tua privacy o sicurezza. Approfitta subito dell’offerta: 12 mesi di abbonamento, più 24 extra a soli 2,08 euro al mese, un prezzo promozionale in sconto dell’85%.