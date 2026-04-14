NordVPN con Dark Web Monitor a -76%: privacy e sicurezza

Più di 9.200 server distribuiti in 211 location del mondo per nascondere il tuo IP, aggirare i blocchi e navigare in modo anonimo, ma non solo: NordVPN è una soluzione all-in-one per privacy e sicurezza. Oggi la trovi in sconto del 72% se scegli l’abbonamento di 2 anni. Include anche lo strumento Dark Web Monitor che monitora fino a 8 indirizzi email, numeri di telefono, metodi di pagamento e documenti per avvisarti tempestivamente nel caso in cui si dovesse verificare una fuga di dati.

Conviene sempre, oggi ancora di più: NordVPN a -76%

Non è finita qui, nel pacchetto ci sono anche la Threat Protection con la sua tecnologia antivirus per tenere lontano il codice dannoso da smartphone, tablet e computer, la possibilità di configurare e utilizzare la Virtual Private Network su 10 dispositivi in contemporanea, la tutela dalle frodi online, un gestore delle password in cui archiviare i codici di accesso agli account e 1 TB di spazio crittografato per il backup sul cloud. Dai un’occhiata al sito ufficiale per scoprire tutti gli altri dettagli sulle funzionalità incluse.

Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, in quest’ultima c’è anche l’assicurazione Cyber che ti permetterà di recuperare le perdite da truffa informatica e furto d’identità con copertura massima di 5.000 euro. Quanto costa? Davvero poco, anzi pochissimo, si parte da soli 2,99 euro al mese grazie allo sconto fino al 76% applicato in automatico. Una cifra davvero irrisoria, meno di quella che ti servirebbe per una colazione al bar.

NordVPN è un servizio fornito da Nord Security, tra le realtà leader nel settore della cybersecurity online e della privacy. Non è tutto, c’è di più: se non sarai soddisfatto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione avrai la possibilità di chiedere e ottenere un rimborso completo della spesa, senza nemmeno dover spiegare il motivo.