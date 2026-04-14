 NordVPN con Dark Web Monitor Pro a -76%: privacy e sicurezza
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NordVPN con Dark Web Monitor a -76%: privacy e sicurezza

Risparmia il 76% sull'abbonamento di 2 anni a NordVPN: include lo strumento Dark Web Monitor per tenere monitorate le fughe di dati.
NordVPN con Dark Web Monitor a -76%: privacy e sicurezza
Sicurezza VPN
Risparmia il 76% sull'abbonamento di 2 anni a NordVPN: include lo strumento Dark Web Monitor per tenere monitorate le fughe di dati.

Più di 9.200 server distribuiti in 211 location del mondo per nascondere il tuo IP, aggirare i blocchi e navigare in modo anonimo, ma non solo: NordVPN è una soluzione all-in-one per privacy e sicurezza. Oggi la trovi in sconto del 72% se scegli l’abbonamento di 2 anni. Include anche lo strumento Dark Web Monitor che monitora fino a 8 indirizzi email, numeri di telefono, metodi di pagamento e documenti per avvisarti tempestivamente nel caso in cui si dovesse verificare una fuga di dati.

Risparmia il 76% su NordVPN

Conviene sempre, oggi ancora di più: NordVPN a -76%

Non è finita qui, nel pacchetto ci sono anche la Threat Protection con la sua tecnologia antivirus per tenere lontano il codice dannoso da smartphone, tablet e computer, la possibilità di configurare e utilizzare la Virtual Private Network su 10 dispositivi in contemporanea, la tutela dalle frodi online, un gestore delle password in cui archiviare i codici di accesso agli account e 1 TB di spazio crittografato per il backup sul cloud. Dai un’occhiata al sito ufficiale per scoprire tutti gli altri dettagli sulle funzionalità incluse.

La promozione di NordVPN: -76% sull'abbonamento di 2 anni

Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, in quest’ultima c’è anche l’assicurazione Cyber che ti permetterà di recuperare le perdite da truffa informatica e furto d’identità con copertura massima di 5.000 euro. Quanto costa? Davvero poco, anzi pochissimo, si parte da soli 2,99 euro al mese grazie allo sconto fino al 76% applicato in automatico. Una cifra davvero irrisoria, meno di quella che ti servirebbe per una colazione al bar.

Risparmia il 76% su NordVPN

NordVPN è un servizio fornito da Nord Security, tra le realtà leader nel settore della cybersecurity online e della privacy. Non è tutto, c’è di più: se non sarai soddisfatto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione avrai la possibilità di chiedere e ottenere un rimborso completo della spesa, senza nemmeno dover spiegare il motivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
14 apr 2026
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