Colosseum è il supercomputer AI italiano

Colosseum è il supercomputer italiano progettato per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Verrà realizzato da iGenius entro il 2025 con migliaia di superchip Grace Blackwell di NVIDIA. Sarà uno dei più grandi al mondo e sfrutterà l’alimentazione fornita da energia rinnovabile per il sistema di raffreddamento.

Supercomputer per applicazioni AI avanzate

In dettaglio, Colosseum è un DGX SuperPOD di NVIDIA con circa 80 sistemi DGX GB200. Ogni sistema DGX GB200 integra un numero variabile di superchip composti da 36 CPU Grace e 72 GPU Blackwell. Verrà installato entro il 2025 in un data center del Sud Italia. Le prestazioni saranno di circa 115 ExaFLOPS. Il sistema di raffreddamento a liquido del supercomputer è alimentato da energia rinnovabile.

iGenius, startup italiana che sviluppa modelli di intelligenza artificiale per settori altamente regolamentati, utilizzerà Colosseum per l’addestramento di modelli AI generativi open source e LLM (Large Language Model) con oltre un trilione di parametri. I modelli sono destinati a settori che richiedono massimi livelli di sicurezza, affidabilità e precisione dei dati, come i servizi finanziari, la sanità e la pubblica amministrazione.

I modelli di iGenius saranno sviluppati utilizzando la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, l’architettura NVIDIA Nemotron e il framework NVIDIA NeMo. Saranno offerti come microservizi NVIDIA NIM. Tra i primi utilizzatori dei modelli figurano società di gestione patrimoniale e finanziaria leader a livello mondiale, tra cui istituzioni finanziarie F100.

Uljan Sharka, CEO di iGenius, ha dichiarato:

La combinazione della nostra esperienza software e il computing accelerato di NVIDIA ci aiuta a sbloccare opportunità trasformative per risolvere sfide straordinarie, in passato irrisolvibili, nei settori della finanza, della sanità e della pubblica amministrazione, al servizio dei clienti di tutto il mondo.

iGenius ha annunciato a metà giugno un round di finanziamenti da 650 milioni di euro (i primi investitori sono Angel Capital Management ed Eurizon Asset Management), grazie al quale diventerà un unicorno (valutazione superiore al miliardo di euro).