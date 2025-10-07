Colossus 2: xAI spenderà 18 miliardi per le GPU NVIDIA

I modelli Grok vengono attualmente addestrati nei server del data center Colossus a Bluff City (Tennessee) che, secondo xAI, è il supercomputer più grande del mondo. L’azienda di Elon Musk ha quasi completato la costruzione di Colossus 2 a Memphis (Tennessee), vicino al confine con il Mississippi e a pochi Km di distanza da Graceland.

Oltre 500.000 GPU NVIDIA

All’interno di Colossus ci sono oltre 200.000 GPU NVIDIA. Nel nuovo data center verranno inizialmente installate circa 300.000 GPU NVIDIA. L’azienda guidata da Jensen Huang incasserà almeno 18 miliardi di dollari. Elon Musk ha confermato che il numero totale sarà circa 550.000, ma è previsto un futuro incremento della potenza di calcolo con l’uso di un milione di GPU.

L’azienda di Elon Musk è arrivata da poco nel mercato dell’intelligenza artificiale (è stata fondata a marzo 2023). L’obiettivo di xAI è ovviamente ridurre la distanza dai concorrenti, in particolare da OpenAI guidata dall’ex amico Sam Altman. La costruzione dei data center richiede investimenti di parecchi miliardi di dollari. Musk può tuttavia sfruttare il suo immenso patrimonio e i soldi delle altre aziende (SpaceX ha investito 2 miliardi in xAI a metà luglio).

Colossus 2 dovrebbe portare benefici anche ai cittadini di Memphis, in quanto xAI ha promesso l’assunzione di lavoratori locali, ha donato fondi alle scuole e costruirà di un impianto di riciclaggio delle acquee reflue che verrà usato per il sistema di raffreddamento. I residenti temono però il consumo eccessivo della falda acquifera e di elettricità (superiore a quella necessaria per alimentare tutte le abitazioni della città), oltre all’inquinamento causato dalle turbine a gas naturale.

Un portavoce di Memphis Light Gas and Water ha garantito che non ci saranno aumenti in bolletta per i cittadini. Ma ai politici locali interessano solo le tasse pagate da xAI (è il secondo contribuente di Memphis dopo FedEx). L’attuale governatore del Tennessee è repubblicano.