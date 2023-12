Comandi vocali e immagini uniche: smart TV Hisense 43" sotto i 300€

Metti nel salotto o nella camera da letto una smart TV che ne valga la pena. Anche se il tuo budget è ristretto non devi preoccuparti dal momento che Hisense ti regge il gioco. Questo 43 pollici ha tutte le carte in regola per stupirti dunque non te lo perdere.

Su Amazon è disponibile con un piccolo sconto che ti strizza l’occhio. Non perdere questa occasione ma invece fatti furbo: collegati in pagina e porta a casa il tuo nuovo gioiello a soli 279€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smart TV Hisense da 43 pollici, qualità eccezionale

Design moderno, pannello sottile ed esperienza completa. Questa smart TV prodotta da Hisense ha tutto quello che stai cercando e soprattutto ha delle dimensioni pratiche. I 43 pollici sono adatti sia a spazi comuni come soggiorni ma anche a spazi più intimi come le camere da letto. Inoltre i bordi ultrasottili rendono l’esperienza visiva ancora più coinvolgente per entrare a far parte delle tue serie TV e dei tuoi film preferiti.

Ma veniamo al dunque, con pannello LED questo televisore ti offre la risoluzione più avanzata: l’ultra HD 4K per catturare tutti i dettagli e offrirti soltanto il meglio. I colori sono realistici, vividi e luminosi per completare il quadro nei migliori dei modi.

Il sistema operativo Vidaa ti mette a disposizione tutte le app più quotate per lo streaming. Trovi Netflix, Prime Video e tanti altri così da non avere problemi. Pensa che ci sono anche gli assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Assistant per sbloccare il comando vocale.

Naturalmente supporta il nuovo digitale terrestre e non richiede decoder.

Economica ma con tutto al posto giusto. Collegati al volo su Amazon dove acquisti la tua smart TV Hisense a soli 279€ con il piccolo sconto in corso. Goditi i tuoi 43 pollici.

