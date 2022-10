Combatti il caro bollette con la Lampadina WiFi TP-Link (-42%)

Con TP-Link dai uno schiaffo al caro bollette e migliori la tua comodità in casa. Acquista la Lampadina WiFi TP-Link Tapo a soli 9,90 euro, invece di 16,99 euro. Si tratta di un’offerta Amazon che trovi direttamente sul suo portale e-Commerce.

Grazie a questo dispositivo intelligente, compatibile con Amazon Alexa e Google Home, otterrai tanta luce risparmiando sui consumi. In questo modo potrai gestire comodamente accensione e spegnimento tramite comandi vocali oltre che gli aumenti dell’energia elettrica.

Installane una in ogni stanza della tua casa e inizia a risparmiare sul serio. La sua luce giallo caldo creerà un’atmosfera rilassante e piacevole. Inoltre, è dimmerabile dall’1% al 100% perciò potrai gestire pienamente l’intensità di luce a tuo piacere. Niente male vero?

Caro bollette non ti temo: grande risparmio con la Lampadina WiFi TP-Link

Aiutati a risparmiare contro il caro bollette acquistando prodotti intelligenti che ottimizzano i consumi di casa. Come questa Lampadina WiFi TP-Link Tapo a soli 9,90 euro, invece di 16,99 euro. La trovi su Amazon a questo prezzo molto conveniente.

Grazie alla modalità Alba e Tramonto potrai regolare in automatico la sua accensione e il suo spegnimento in base al fuso orario in cui ti trovi. Inoltre, potrai anche controllarla da remoto verificando che nessuno in casa si sia dimenticato la luce accesa. Infine, la sua tecnologia garantisce un minor consumo di energia rispetto alle normali lampadine LED.

Sfrutta la comodità di gestire tutte le sue funzioni con i comandi vocali di Amazon Alexa o Google Home. Acquista ADESSO la Lampadina WiFi TP-Link Tapo a soli 9,90 euro, invece di 16,99 euro. Inizia da subito a combattere il caro bollette che sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie italiane.

