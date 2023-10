COMBO Honor 90 Lite: 17% di SCONTO + COUPON 20€

L’Honor 90 Lite è uno smartphone eccellente in quanto a dotazione e prestazioni. Infatti, grazie agli 8GB di RAM e ai 256GB di ROM, puoi gestire facilmente app e giochi, anche in multitasking, installandoli senza problemi e senza ridurre troppo spazio per i tuoi contenuti multimediali come foto e video. Acquistalo adesso con il 17% di sconto e un coupon 20€ da attivare sulla pagina dell’articolo. In questo modo è tuo a soli 229,90 euro, invece di 299,90 euro.

Honor 90 Lite: la perfezione oggi diventa low cost

A un prezzo accessibile a tutti, oggi ottieni l’Honor 90 Lite da 8GB di RAM e 256GB di ROM. Grazie alla tripla fotocamera da 100MP scatti foto eccezionali dall’alba al tramonto e anche di notte. Il display FullView da 6,7 pollici integra una frequenza di aggiornamento elevata a 90Hz. Anche la batteria da 4500 mAh svolge un ruolo fondamentale per la qualità di questo smartphone, garantendo un’ampia autonomia di utilizzo con una sola ricarica.

Acquistalo subito a soli 229,90 euro, invece di 299,90 euro. Ricordati solo di aggiungere allo sconto immediato del 17% anche il Coupon 20€ da attivare prima di aggiungerlo al carrello. E se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Approfitta subito di questa incredibile occasione.

