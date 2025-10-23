 Combo mouse e tastiera wireless Logitech in offerta FLASH su Amazon (-31%)
In offerta a tempo su Amazon la combo Logitech MK540 Advanced che include una tastiera e un mouse wireless.
Per costruire velocemente una postazione di lavoro con due periferiche di qualità, Logitech MK540 Advanced è la scelta giusta. Parliamo di un kit che include un mouse e una tastiera wireless che puoi collegare immediatamente al tuo PC per l’utilizzo. Il prezzo, scontato, è di 54,99 euro invece di 79,99.

La tastiera è full-size e assicura una digitazione fluida e silenziosa, adatta a non disturbare te o gli altri se condividi un ambiente di lavoro. Il design integra un poggiapolsi ergonomico e piedini regolabili su tre livelli di inclinazione per trovare la migliore per le tue esigenze. Inoltre, è resistente ai liquidi: a prova di imprevisto.

Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout ‎Francese AZERTY – Nero

Il mouse ha una forma ambidestra e impugnature laterali in gomma morbida per il massimo comfort. Il sensore ottimizzato offre un controllo del cursore preciso e un tracciamento affidabile su differenti superfici.

Parlando di autonomia, la tastiera arriva a funzionare fino a 36 mesi con un solo set di batterie, mentre il mouse raggiunge tranquillamente i 18 mesi. La connessione al PC è invece affidata al mini ricevitore Logitech Unifying USB, che assicura una portata fino a 10 metri con una trasmissione stabile e senza ritardi.

Il set è infine pronto all’uso con Windows 7, 8, 10 e versioni successive, oltre che con Chrome OS. Ideale se cerchi un kit tastiera e mouse pronto all’uso: acquistalo ora a soli 54,99 euro.

Pubblicato il 23 ott 2025

