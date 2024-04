Come accedere a ImageFX e MusicFX di Google dall'Italia

L’accelerazione di Google nello sviluppo di servizi legati all’intelligenza artificiale generativa non si ferma. Le ultime novità si chiamano ImageFX e MusicFX. Si tratta di servizi, accessibili direttamente via web, che consentono di sfruttare la IA generativa per la creazione di immagini e di audio (senza parlato, però).

Per il momento, Google ha lanciato ImageFX e MusicFX soltanto negli USA, in Australia e in Nuova Zelanda. Di conseguenza, in Italia non è possibile utilizzare i tool di Google che consentono di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa.

Come utilizzare ImageFX e MusicFX di Google dall’Italia: la procedura

Accedere ai due servizi Google dall’Italia è molto semplice. La procedura da seguire è la seguente:

attiva NordVPN

installa l'app di NordVPN sul tuo dispositivo

sul tuo dispositivo apri l’app di NordVPN e seleziona un server negli USA o in un altro Paese in cui è disponibile il servizio

e seleziona un o in un altro Paese in cui è disponibile il servizio accedi al sito aitestkitchen.withgoogle.com e seleziona i tool da utilizzare (è necessario effettuare il login con un account Google)

