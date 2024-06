Come accedere a un più ampio catalogo anime su Crunchyroll con una VPN

Tra le piattaforme streaming più interessanti disponibili online figura anche Crunchyroll.

Il servizio proposto da Sony, infatti, rappresenta un vero e proprio paradiso per gli amanti di serie anime, con una libreria ricca di produzioni nipponiche molto apprezzate dai fan di tutto il mondo.

A rendere ancora più interessante Crunchyroll vi è il fatto che, a partire dal 2020, la piattaforma ha cominciato a realizzare serie originali in collaborazione con alcuni degli studi d’animazione più importanti del Giappone. Facile intuire come nel catalogo proposto siano presenti numerose chicche, difficili se non impossibili da individuare altrove.

C’è però un piccolo problema: così come avviene con altri servizi streaming, alcuni contenuti non sono disponibili sul territorio italiano. Per questione di diritti d’autore e di limitazioni territoriali, infatti, alcuni anime non sono accessibili e ciò risulta un vero e proprio peccato, visto che si tratta di contenuti alquanto interessanti.

In realtà, però, esiste un trucco alquanto semplice da applicare per ottenere tutto ciò che Crunchyroll ha da offrire, senza alcun tipo di limitazione.

Tutti i contenuti Crunchyroll senza limitazioni territoriali? Con una VPN è semplice

Con una VPN di alto livello come Surfshark, di fatto, è possibile scegliere da quale indirizzo IP collegarsi a Crunchyroll, aggirando qualunque limitazione.

Basta scegliere uno dei 100 server proposti dal servizio che, a dispetto della varietà di IP, offre comunque prestazioni ottimali quando si parla di streaming audiovisivo.

A rendere Surfshark ancora più interessante è anche un altro aspetto, ovvero il fatto che non esistono limiti per quanto riguarda i dispositivi connessi contemporaneamente con un singolo account. Ciò significa che, mentre si utilizza la VPN per godersi tutto il catalogo di Crunchyroll, altri membri della famiglia possono sfruttare il servizio senza particolari limiti.

Lo strumento anti-malware e il generatore di alternative email sono altri due bonus da non sottovalutare, inclusi nel pacchetto proposto da Surfshark.

Ma quanto costa questa VPN così interessante?

Qui arriva il bello: grazie all’attuale promozione, infatti, Surfshark è a dir poco imperdibile.

Surfshark One, infatti, è disponibile con uno sconto dell’86% rispetto al costo di listino dell’abbonamento biennale.

Tutto ciò significa che la VPN e tutti i servizi annessi costano solo 2,69 euro al mese.