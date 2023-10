Scopri come accedere ad AMC+ in streaming dall'Italia

Purtroppo, anche se molti ci dicono che internet abbatte i confini, siamo sempre limitati nella navigazione e nella fruizione dei contenuti disponibili online. Infatti, facendo qualche ricerca, scoprirai che abbiamo accesso a una piccolissima parte di tutto quello che è disponibile nella rete. E no, non stiamo parlando di Dark Web e affini. Stiamo dicendo che tutto ciò che è in realtà legale non è immediatamente disponibile a tutti, indistintamente. Quindi, se tu volessi vedere i contenuti di AMC+ ora non potresti.

Questo a causa di georestrizioni, censure e blocchi regionali. Ecco perché, se vuoi aumentare le tue possibilità di intrattenimento, NordVPN è in grado di rivoluzionare internet per te e la tua famiglia. Abbonati subito a un prezzo speciale grazie alla campagna Black Friday di questi giorni. Installando la sua applicazione, compatibile con tutti i sistemi operativi e anche smart TV, ottieni una VPN efficace, in grado di aggirare i blocchi regionali imposti da questa piattaforma.

Ovviamente questo vale per tutte le piattaforme di streaming e i contenuti disponibili sul web e quindi online. Infatti, con oltre 5800 server e 60 posizioni virtuali differenti, NordVPN ti permette di scegliere ogni volta che vuoi la tua posizione virtuale fornendoti anche un Indirizzo IP differente dal tuo per garantirti il massimo dell’anonimato ed evitare blocchi o restrizioni degli ISP. Così potrai accedere senza problemi ad AMC+ anche dall’Italia.

AMC+: come impostare NordVPN per accedervi dall’Italia

Scarica NordVPN da questo link, la trovi in offerta a un prezzo incredibile. Dopo averla installata sui tuoi dispositivi, fino a un massimo di 6 contemporaneamente, accedi alla sezione server. Qui devi selezionare un server americano per poter accedere dall’Italia al servizio di streaming di video on demand AMC+. Una volta fatto questo è necessario attivare la VPN mettendola in funzione con un tap.

Dopodiché vai sulla pagina ufficiale del servizio di streaming e seleziona l’abbonamento che fa per te. Sottoscrivilo e inizia a gustarti tutti i suoi contenuti senza più limiti. Questo procedimento vale anche al contrario. Infatti, potrai accedere ai tuoi abbonamenti italiani in streaming anche dall’estero, senza alcun limite né georestrizioni, proprio come se fossi in Italia.

