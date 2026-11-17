Apple TV permette di accedere gratis al suo catalogo a tutti i nuovi abbonati o a coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo idoneo. Per quanto riguarda i nuovi clienti, è inclusa una settimana di prova gratuita. Per gli studenti e coloro che attivano Apple One c’è un mese di prova gratuita. Niente male vero? Allora raggiungi questo link e inizia subito il tuo intrattenimento.

Invece, se hai acquistato da poco un dispositivo idoneo hai diritto a 3 mesi gratis di Apple TV. Sì, hai capito bene. Potrai accedere al ricchissimo catalogo per tutto questo tempo senza pagare nulla e solo perché hai acquistato un dispositivo o un accessorio nuovo tra quelli inclusi nella promozione. Dovrai semplicemente attivare l’offerta entro 90 giorni dall’acquisto.

Cosa vedere gratis su Apple TV

Una volta attivata a questo link la prova gratuita ecco cosa puoi vedere gratis su Apple TV.

Slow Horses

Questo spy-drama velato di dark humor segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che finiscono a prestare servizio in un dipartimento dell’MI5 dove vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo. Guidati dal loro brillante ma irascibile leader, il famigerato Jackson Lamb (il vincitore del premio Oscar Gary Oldman), affronteranno i mille inganni del mondo dello spionaggio per difendere il Regno Unito da sinistre minacce.

Matchbox: Il film

Ispirato agli iconici giocattoli Mattel, “Matchbox: Il film” è un’avventura ricca di azione in giro per il mondo che racconta la storia di un gruppo di amici d’infanzia le cui vite vengono stravolte quando Sean (John Cena), agente segreto della CIA e loro ex leader da tempo assente, torna nella loro piccola città e li coinvolge involontariamente in un frenetico inseguimento internazionale per salvare il pianeta.

Nocturne

La serie racconta la storia di Jonah Lynn (Liev Schreiber), un ex soldato diventato detective della omicidi che, stanco delle dure strade di Filadelfia, si trasferisce in una piccola città della Pennsylvania occidentale in cerca di una vita tranquilla. Ma quando la città e la sua famiglia vengono prese di mira dal diabolico e astuto serial killer Jurek Walter (Stephen Graham), Jonah deve proteggere tutto ciò che gli è caro. Quando la disperata ricerca dell’ultima vittima scomparsa di Jurek costringe Jonah a mandare la sua figlia adottiva, l’agente dell’FBI Saga Bauer (Zazie Beetz), ad affrontare Jurek, fino a che punto si spingerà Jonah?

12 12 12

Ogni episodio di “12 12 12” si sviluppa lungo tre linee temporali di una rapina: i 12 mesi di pianificazione, le 12 ore della rapina e i 12 giorni successivi. La serie segue un agente dell’FBI caduto in disgrazia (Anthony Mackie) e un criminale americano di carriera (Jamie Dornan) mentre si impegnano in un gioco a somma zero del gatto col topo attraverso l’Europa. Al centro di tutto c’è l’audace ed epica rapina a una cassaforte di una banca nelle profondità delle strade di Zurigo.