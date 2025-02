Come accedere gratis ad Apple TV+? Ecco le promo in corso a febbraio 2025

Apple TV+ mette a disposizione un catalogo ricchissimo di contenuti, con film e serie TV molto apprezzati dagli utenti, come Scissione, una delle serie più interessanti degli ultimi mesi, o il nuovo film The Gorge, appena arrivato sulla piattaforma. Oggi, inoltre, accedere ad Apple TV+ è ancora più semplice grazie alla nuova app per dispositivi Android.

Per poter utilizzare il servizio è necessario attivare l’abbonamento da 9,99 euro al mese. In alternativa, è possibile puntare sulla prova gratuita di 7 giorni. In alternativa, è possibile utilizzare l’abbonamento Apple One, disponibile con un mese di prova gratuita.

C’è un ulteriore modo per poter utilizzare il servizio di Apple: chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple di recente (negli ultimi 90 giorni) può ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+, senza vincoli.

Per verificare la disponibilità della proprio per il proprio account basta accedere ad Apple TV+ dal link seguente:

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+ è necessario aver acquistato un nuovo dispositivo Apple negli ultimi 3 mesi. La promozione deve essere riscattata dall’app del servizio seguendo una semplice procedura.

In sostanza, è sufficiente aver completato l’attivazione del nuovo dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV) e poi accedere all’applicazione del servizio utilizzando il proprio account Apple per verificare la disponibilità dell’offerta che terminerà il prossimo 30 giugno 2025.

Per sfruttare la promo è necessario:

aver acquistato un dispositivo Apple destinato al mercato italiano

aver aggiornato il dispositivo all’ultima versione del sistema operativo

non aver sfruttato una promo analoga in precedenza per ottenere tre mesi o un anno di Apple TV+

Al termine del periodo gratuito, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese. Per verificare la disponibilità della promozione è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto ed effettuare poi l’accesso con il proprio account.