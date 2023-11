Come al BAR con Lavazza Jolie, macchina caffè piccola ma FOCOSA

Non rinunciare ad un’ottima tazzina di espresso anche se sei a casa o in ufficio. Con Lavazza Jolie hai tutto quello che ti occorre per una bella dose di caffeina senza fronzoli e senza occupare tanto spazio. Le dimensioni minime sono il punto forte ma non credere, l’esperienza non è da meno.

Con uno sconto del 23% andato online su Amazon, oggi la porti a casa a soli 68€ e pochi centesimi. Insomma, se stavi cercando una macchinetta per caffè questa è la tua occasione, acquistala subito.

Lavazza Jolie, la macchinetta per caffè di cui non fare a meno

Come ti dicevo, una caratteristica vincente di questa macchinetta è la sua dimensione. Nonostante ti faccia gustare un ottimo caffè, rimane compatta il che la rende perfetta sia nella cucina di casa ma anche un ufficio se hai poco posto a disposizione.

Con contenitore dell’acqua capiente e vassoio raccogli goccia, hai ben poco di cui preoccuparti. La pressione di erogazione è ottimizzata così puoi avere un espresso cremoso e soprattutto a temperatura perfetta.

Pensa che funziona con le capsule e in commercio ne trovi di qualsiasi tipo, originali e compatibili. Puoi esaudire le richieste di colleghi e familiari scegliendo varie tipologie oppure cambiare di tanto in tanto per avere sia intensità maggiori che minori.

Semplice da utilizzare, ha due bottoni: uno per l’erogazione corta e uno per l’erogazione lunga.

Insomma, stai ancora aspettando? Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare la tua Lavazza Jolie a soli 68€ con lo sconto andato online. Non perdere la tua occasione.

