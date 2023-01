Come aprire un blog: guida rapida per principianti (Hostinger)

Milioni di persone amano condividere i propri pensieri, esperienze e avvenute vissute con il proprio pubblico online. Nonostante l’avvento dei social sia ormai consolidato, non è vero che i blog sono passati di moda. Anzi: tantissimi utenti li scelgono ancora oggi perché non soltanto sono un metodo semplice e divertente per mettere in pratica la propria creatività, ma possono rivelarsi anche un potente strumento di marketing per aziende di qualsiasi dimensione.

Aprire un blog non è nemmeno un’impresa troppo complicata: in questa guida rapida, redatta dal team di Hostinger, imparerai come aprire il tuo personalissimo blog in 6 passaggi. Hostinger è un provider di web hosting fondata nel 2004 che offre diverse soluzioni in base alle esigenze specifiche di ogni utente.

Bastano 6 passaggi per aprire un blog

Indipendentemente dal tipo di tema o dall’idea generale che ti sei fatto per il tuo futuro blog, in questi sei passaggi troverai tutto ciò che c’è da sapere sulla sua apertura.

Definisci la tua nicchia: questo è il primo e più importante step. Pensa, innanzitutto, a cosa vuoi scrivere all’interno del tuo blog, ai contenuti che vuoi portare in base ai tuoi talenti e alle tue passioni. Assicurati di rimanere concentrato su una particolare nicchia, che si tratti di moda, cibo o fotografia. Un blog che tratta troppi argomenti diversi renderà più difficile raggiungere uno specifico pubblico. Scegli la tua piattaforma blog: non hai bisogno di competenze tecniche particolari per dare vita al tuo blog, puoi semplicemente affidarti a un CMS progettato espressamente per chi vuole concentrarsi sui propri contenuti. Il più popolare, sicuramente lo conoscerai, è WordPress. Scegli un host web affidabile: affida il tuo blog appena creato in mani sicure, di cui sai di poterti fidare. Avrai bisogno di un hosting per far sì che la tua nuova creazione possa esistere effettivamente sul web: noi ti consigliamo Hostinger, uno tra i principali provider del settore noto per i suoi servizi di altissima qualità. Scegli il tipo di hosting di cui necessiti in base alle tue esigenze: in particolare, dovrai chiederti la quantità di traffico che ti aspetti e definire un budget di spesa. Seleziona un nome di dominio perfetto: in poche parole, l’indirizzo del tuo nuovo blog. Pensa a ciò che rappresenta meglio il contenuto che desideri portare online, ma non utilizzare parole troppo complesse o caratteri speciali, che potrebbero rendere difficoltosa la ricerca in rete. Meglio qualcosa di breve e memorabile. Per verificare se il nome è già stato utilizzato, puoi usare lo strumento di controllo domini messa a disposizione da Hostinger. Configura la tua piattaforma: ora che è tutto pronto, è il momento di installare il tuo CMS. Alcuni provider, come Hostinger, permettono di farlo automaticamente attraverso l’utilizzo di hPanel. In alternativa, dovrai occupartene manualmente. Pubblica il tuo blog: il tuo nuovo spazio nel mondo (del web) è pronto per accogliere tutti i tuoi contenuti. Assicurati di mantenere un’alta qualità e concentrati sul lavoro per ottenere sempre più traffico. L’utilizzo di un CMS abbinato a un buon web hosting permette di concentrare la tua attenzione sulla creazione di pezzi, piuttosto che sulla risoluzione di problemi, di cui si preoccuperà invece il tuo provider.

Hostinger è in sconto fino al 75%

Grazie alla promozione in corso, accessibile tramite questo link, puoi sottoscrivere un piano Premium Web Hosting a un prezzo speciale: soltanto 2,79 euro al mese anziché 10,99, uno sconto del 75% con tre mesi gratuiti offerti dalla piattaforma. Tra le diverse funzionalità incluse, sottolineiamo Certificato SSL gratuito e illimitato, dominio gratis, WordPress gestito, Database illimitati, e-mail gratuite e larghezza banda illimitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.