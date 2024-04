Come avere 6 mesi gratis di Apple Music: ti basta UNA cosa

Apple Music è la piattaforma musicale in streaming della casa della mela morsicata. Un vero e proprio concentrato di musica di alta qualità, con oltre 100 milioni di brani da ascoltare nelle migliori dei condizioni e sfruttando diverse funzioni interessanti. E c’è un modo per provarlo gratis per 6 mesi: ti “basta” acquistare un iPhone oppure un prodotto audio come AirPods, AirPods Max, AirPods Pro e HomePod.

6 mesi gratis di Apple Music: ecco come fare

Il procedimento è davvero molto semplice:

Se hai acquistato di recente un AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei sarai abilitato ad attivare l’offerta Assicurati che il tuo iPhone o iPad sia aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS. Connetti il tuo dispositivo audio idoneo al tuo iPhone o iPad. Apri l’app Apple Music sul tuo iPhone o iPad e accedi con il tuo ID Apple. Se l’offerta non appare subito, cercala nella sezione Home e tocca “Ottieni 6 mesi gratis“. Se stai utilizzando un nuovo iPhone, accendilo e accedi con il tuo ID Apple. Apri l’app Apple Music sull’iPhone. Assicurati che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS. L’offerta dovrebbe apparire immediatamente dopo il lancio dell’app. Se non lo fa, cerca nella sezione Home e tocca “Ottieni 6 mesi gratis“.

Lo stesso discorso vale se hai acquistato un iPhone, in quel caso il procedimento avviene tutto tramite il telefono. Apri l’app Apple Music direttamente dal tuo nuovo iPhone e l’offerta comparirà lì pronta per essere riscattata.