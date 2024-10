Come avere il cinema a casa con la Samsung Smart TV 55" QLED, esclusiva

Ti godi televisione e streaming come se fossi al cinema grazie alla Samsung Smart TV 55″ QE55Q64DAUXZT QLED. Un prodotto che è un gioiello tra la risoluzione Ultra HD 4K e le varie tecnologie che implementa al suo interno. Non solo ottima per immagini e audio ma anche un’esclusiva che trovi solo su Amazon. Puoi acquistarla a 599€ con lo sconto del’8%, basta un click sul tuo carrello.

Samsung Smart TV 55″ QE55Q64DAUXZT QLED, perchè acquistarla?

Design ultra moderno con spessore reso al minimo e dei bordi che scompaiono alla vista. Facile dire che con questa Samsung Smart TV 55″ QE55Q64DAUXZT QLED la visione sembra ancora più grande e bella di come è scritto su carta. Mettila in salotto e rilassati davanti ai tuoi programmi preferiti. Puoi usarla anche per il gaming visto che ha un HUB dedicato al suo interno.

Il pannello QLED da 55 pollici ha una risoluzione Ultra HD 4K che viene affiancata da un processore per l’upscaling e che rende ogni immagine bella e nitida come se l’avessi davanti agli occhi nella vita reale. La gamma cromatica ti farà davvero immergere nei contenuti su cui metti play stupendoti con ogni scena riprodotta.

Non solo un piacere per gli occhi ma anche per le orecchie. Rispetto a molti altri modelli sul mercato, questa Smart TV è dotata di un audio avvolgente e con sfumature intense per essere sia al livello di quello che ti mostra lo schermo che per evitare di abbinare soundbar e prodotti analoghi.

A soli 599€ su Amazon, la Samsung Smart TV 55″ QE55Q64DAUXZT QLED è il televisore definitivo da mettere a casa. Se vuoi acquistarlo, collegati e approfitta della Festa delle Offerte Prime per acquistarla anche a 5 rate senza interessi.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.