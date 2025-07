Come avere Internet in Messico? Ecco il metodo definitivo per restare connessi

In vista di un viaggio all’estero è necessario capire come fare a restare connessi: per avere Internet in Messico, una delle mete di vacanza più gettonate del 2025, o in qualsiasi altro Paese al di fuori dallo Spazio Economico Europeo (quindi dove il Roaming Like at Home non è valido) è possibile affidarsi alle eSIM di Saily, operatore di riferimento per le connessioni internazionali.

Con Saily, chi viaggia in Messico può ottenere fino a 20 GB extra da utilizzare per restare connessi durante tutta la vacanza. In via promozionale, è possibile ottenere fino al 5% di cashback in crediti Saily, in modo da poter utilizzare l’importo accumulato per acquistare una nuova eSIM.

Per accedere subito alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Saily qui di sotto. La SIM virtuale deve essere attivata entro 30 giorni dall’acquisto. Di conseguenza, chi parte entro i prossimi 30 giorni può già acquistarla, seguendo la procedura guidata.

Le offerte per avere Internet in Messico

Per avere una eSIM per il Messico con Saily è possibile sfruttare una di queste offerte:

1 GB per 7 giorni: il costo è di 5,99 dollari

per 7 giorni: il costo è di 3 GB per 30 giorni: il costo è di 14,99 dollari

per 30 giorni: il costo è di 5 GB per 30 giorni: il costo è di 22,99 dollari

per 30 giorni: il costo è di 10 GB per 30 giorni: il costo è di 39,99 dollari

per 30 giorni: il costo è di 20 GB per 30 giorni: il costo è di 69,99 dollari

La eSIM può essere acquistata subito e dovrà essere attivata entro 30 giorni. È necessario, naturalmente, avere uno smartphone compatibile con le SIM virtuali per poter utilizzare senza problemi.

Per acquistare la eSIM basta seguire la procedura guidata tramite il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale e cercando le offerte per il Messico (o per qualsiasi altro Paese). Successivamente, bisognerà installare la SIM virtuale nello smartphone. Questa procedura può essere completata tramite l’app di Saily.