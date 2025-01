Come avere tutti i propri file sempre accessibili e al sicuro

Ogni giorno abbiamo la necessità, per lavoro o per esigenze personali, di avere accesso ai nostri file personali. Documenti, preventivi, foto, video; avere tutto a portata di mano e facilmente accessibile è indispensabile nella nostra frenetica quotidianità. Farlo con i sistemi tradizionali pone diversi problemi: dallo spazio limitato alla necessità di avere un’unità fisica da collegare al PC o allo smartphone, senza sottovalutare la necessità anche di dover avere un lettore multimediale adeguato che supporti ciascuna tipologia di file. A tutto questo il cloud storage di pCloud offre una soluzione definitiva e sicura. Scopri tutti i piani individuali in offerta.

Accessibilità e usabilità nei piani in cloud di pCloud

Oltre a consentire l’accesso a spazi in cloud molto capienti (fino a 10 TB), pCloud prevede per ciascun piano diverse funzionalità sia sul fronte dell’accessibilità che dell’usabilità. Si può accedere ai file archiviati sul cloud di pCloud, infatti, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo con la possibilità di sfruttare pCloud Drive per salvare direttamente i file nel cloud mantenendo libera la memoria fisica del dispositivo che si sta utilizzando.

pCloud prevede inoltre la sincronizzazione automatica di tutti i file così che da qualsiasi dispositivo si acceda l’archivio risulti sempre aggiornato e completo di tutti i file. Per quel che riguarda l’usabilità, invece, con pCloud si ha un video player e un audio player incorporati così da riprodurre immediatamente ciascun file audio e video senza dover passare da un’applicazione esterna.

L’offerta di pCloud si articola su tre piani individuali con abbonamento annuale (Premium 500 GB e Premium Plus 2 TB) e tre con accesso a vita (Premium 500 GB, Premium Plus 2 TB e Ultra 10 TB). Tutti i piani sono in offerta e accessibili in prova per 14 giorni potendo poi annullare l’abbonamento in qualsiasi momento ricevendo un rimborso completo di quanto pagato.