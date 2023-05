Come avere un PC pulito e veloce con PC Cleaner

Vuoi avere un PC più veloce, pulito e sicuro? Allora non puoi perderti l’offerta di PC Cleaner di PC HelpSoft, il programma che ti aiuta a ottimizzare le prestazioni del tuo computer in pochi clic.

PC Cleaner è uno strumento che ti permette di eliminare tutti i file inutili che si accumulano sul disco, come i file temporanei, i duplicati, i residui di programmi disinstallati e i cookie di tracciamento. In questo modo, libererai spazio sull’unità di archiviazione, migliorerai la stabilità del sistema e proteggerai la tua privacy.

PC Cleaner e dici addio ad ogni rallentamento

Il software è pensato anche per gestire i programmi che si avviano automaticamente con Windows, per ridurre i tempi di accensione e risparmiare risorse. Puoi scegliere quali applicazioni mantenere e quali disabilitare, con un’interfaccia semplice e intuitiva.

Inoltre, PC Cleaner ti offre la possibilità di aggiornare facilmente i driver dei tuoi dispositivi, grazie alla funzione Driver Updater. Questa funzione rileva automaticamente i driver obsoleti o mancanti e ti propone gli aggiornamenti più recenti e compatibili. Così, potrai evitare problemi di compatibilità, errori e malfunzionamenti.

PC Cleaner è un programma sicuro e affidabile, che non danneggia il tuo sistema e non nasconde malware. Al contrario, ti aiuta a prevenire le minacce informatiche e a mantenere il tuo PC sempre efficiente.

Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta di PC Cleaner di PC HelpSoft. Potrai scaricare il programma gratuitamente e provarlo per 30 giorni con la garanzia soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.