Come azzerare il costo per la Carta di Credito scegliendo Carta YOU

La Carta di Credito è uno strumento di pagamento molto comodo e, in alcuni casi, essenziale per poter affrontare le spese di tutti i giorni. Per accedere a questo tipo di carta di pagamento bisogna mettere in conto dei costi fissi (un canone mensile, in genere) e delle commissioni (sul prelievo e sui pagamenti). In più, molte banche obbligano il cliente ad aprire un conto corrente a cui collegare la Carta di Credito. Questo conto può avere, a sua volta, ulteriori costi fissi.

Azzerare il costo della Carta di Credito è possibile. Basta scegliere l’opzione giusta tra le tante carte presenti sul mercato. Chi è alla ricerca di una Carta di Credito a zero spese, infatti, può puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. L’istituto propone, infatti, una carta Mastercard con canone zero e zero commissioni su prelievi e pagamenti (anche all’estero) andando ad aggiungere una polizza viaggio gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese.

Richiedere Carta YOU è semplice. Basta accedere al sito ufficiale, linkato qui di sotto, e compilare l’apposito modulo online per richiedere l’emissione della carta.

Carta YOU: la scelta giusta che azzera il costo della Carta di Credito

Sempre più risparmiatori italiani stanno scegliendo Carta YOU di Advanzia Bank. Questa Carta di Credito si distingue rispetto alle altre proposte presenti sul mercato per l’assenza di costi fissi e commissioni oltre che la possibilità di richiedere la carta senza l’apertura di un nuovo conto corrente. Ecco le caratteristiche di Carta YOU:

il canone è zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato per ottenere la carta non è necessario richiedere un nuovo conto corrente

la carta utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo

ed è, quindi, accettata in tutto il mondo è possibile effettuare prelievi e pagamenti senza commissioni , anche all’estero

, anche all’estero c’è una polizza viaggi gratuita inclusa per tutti i clienti

inclusa per tutti i clienti le spese sostenute con Carta YOU possono essere rateizzate, attivando un’opzione “revolving” con l’applicazione di un tasso di interesse

Per richiedere Carta YOU e azzerare i costi della Carta di Credito è possibile seguire la procedura online disponibile tramite il sito ufficiale:

Advanzia Bank risponderà in breve tempo alla richiesta del cliente. Il plafond della carta viene definito a seguito dell’emissione. Il cliente potrà richiedere un aumento del plafond, direttamente via app, per adeguare l’utilizzo della carta alle sue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.