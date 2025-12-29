Come cambiare indirizzo Gmail: la guida

Google ha fatto trovare sotto l’albero di Natale la possibilità di cambiare indirizzo email a chi ha un account Gmail da parecchio tempo. Non a tutti, in verità: la novità, di certo molto attesa, è al momento accessibile da un numero ristretto di utenti e a quanto pare solo in alcuni territori. Con tutta probabilità verrà messa a disposizione di tutti più avanti. Vale comunque la pena capire come funziona e qual è la procedura da seguire.

La guida per (provare a) cambiare indirizzo Gmail

Si può far tutto iniziando dalla pagina dedicata all’account. Ecco i passi da seguire.

Collegati alla pagina myaccount.google.com e, se necessario, effettua il login; dal menu a sinistra seleziona “Informazioni personali”; seleziona la voce “Email”.

A questo punto ci si dovrebbe trovare di fronte a una schermata come quella visibile qui sopra. Se non si riesce ad accedere alla sezione “Email Account Google”, significa che non è ancora possibile cambiare indirizzo email. Altrimenti, procedere come segue.

Premi l’icona di modifica (✎); inserisci il nuovo indirizzo email per l’account, facendo attenzione a sceglierne uno non ancora utilizzato; segui le istruzioni riportate sullo schermo per completare l’operazione.

Qualche doveroso chiarimento

Vale la pena valutare bene quale nuovo indirizzo associare alla propria casella: non sarà possibile cambiarlo nuovamente né eliminarlo per i successivi 12 mesi. Maggiori informazioni sono riportate nella guida ufficiale (link a fondo articolo).

Quello originale che fine farà? Rimarrà comunque associato all’account. Vale a dire che si continueranno a ricevere i messaggi inviati a quello vecchio e lo si potrà ancora utilizzare per autenticarsi ai servizi dell’ecosistema Google come YouTube, Drive e Maps.

Perché dovrei cambiare indirizzo email? Il motivo principale è quello di rimediare agli errori di gioventù: chi vuol continuare a essere identificato come tabboz82@gmail.com in età adulta? Speriamo con tutto il cuore che qualcuno abbia colto la citazione.