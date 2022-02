Come cambiare la password di PlayStation Network (PSN)

Il proprio account PlayStation Network (PSN) può contenere moltissimi elementi personali, come ad esempio i codici delle carte di pagamento, l’indirizzo di casa, oppure tutti i giochi acquistati dallo shop. Ciò significa che, qualora qualcuno riuscisse ad entrare in possesso dei dati di accesso, potrebbe potenzialmente rubare tutti questi dati. Proprio per questo motivo, vi consigliamo di modificare regolarmente la password del suddetto account, scegliendone sempre una molto lunga e difficile da indovinare. Per evitare di dimenticarla, vi consigliamo poi di utilizzare la piattaforma di NordPass, password manager completo e ora disponibile con il 70% di sconto sull’abbonamento biennale. In questa breve guida, andremo quindi proprio a vedere in che modo cambiare la password di PlayStation Network (PSN).

Come reimpostare la password di PlayStation Network (PSN) dalla console

I metodi per modificare la password di PlayStation Network (PSN) sono sostanzialmente due: quello relativo al caso in cui non si ricordi la password attuale, e quello invece in cui si ricordi. Partiamo prima di tutto da quest’ultimo, che vi consigliamo sempre di utilizzare prima di dimenticare la password.

Prima di tutto bisognerà ovviamente avviare la console (noi abbiamo utilizzato una PS4) e subito dopo accedere all’applicazione “Impostazioni”. A questo punto bisognerà continuare con “Gestione account”, cliccare su “Informazioni dell’account” e selezionare la voce “Sicurezza”. Adesso non servirà altro che scegliere l’opzione “Password”, digitare una password sicura e confermare il tutto con “Continua”.

Qualora non si ricordasse la chiave di accesso, bisognerà assicurarsi di uscire dall’account e poi, ancora una volta, accedere all’applicazione “Impostazioni” della console. Dopo aver cliccato su “Gestione account”, bisognerà quindi scegliere la voce “Accedi”, cliccare sul pulsante del triangolo del controller e confermare con “Successivo”. Immediatamente verrà inviata una mail all’indirizzo utilizzato per la creazione dell’account PSN, dalla quale sarà possibile utilizzare il link di reimpostazione della password.

Nel caso in cui si preferisse invece utilizzare un computer, bisognerà sostanziante visitare la pagina di accesso di PlayStation Network (PSN), cliccare su “Accedi” in alto a destra, continuare con “Problemi di accesso?”, scegliere l’opzione “Reimposta password” e seguire la procedura guidata. Vi ricordiamo ancora una volta di scegliere sempre chiavi di accesso impossibili da individuare e di conservarle con cura in software appositi come NordPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.