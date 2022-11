Come capire se il tuo iPhone ha preso un virus

Sì, anche gli iPhone possono essere colpiti dai virus informatici. Sebbene si tratti di un’eventualità più remota rispetto a quanto accadrebbe con un PC Windows o uno smartphone Android, non bisogna mai sottovalutare i pericoli della rete e soprattutto essere capaci di capire quando il proprio melafonino è stato infettato.

Sono due i casi in cui un iPhone ha probabilità maggiori di essere colpito da un virus: se hai effettuato il jailbreak o se hai l’abitudine di non aggiornare il software alle ultime versioni. Devi sapere che il jailbreak rende il telefono maggiormente soggetto all’attacco dei virus, che sono progettati per sfruttare proprio il sistema operativo “aperto”.

Per proteggerti dagli attacchi puoi utilizzare un software antivirus specifico per iPhone come Panda Dome: inoltre, con i suggerimenti che seguono puoi capire se il tuo telefono è stato effettivamente infettato.

iPhone colpito da un virus: come capirlo?

Nel caso il sistema del tuo iPhone venga violato da un attacco ci sono alcuni segnali che possono lasciarti intuire che lo smartphone ha subito l’infezione di un virus, alcuni li noterai subito, altri sono invece più nascosti.

Una prova evidente è la presenza di app sconosciute su iPhone, che sei certo di non avere installato e soprattutto non hai idea a cosa possano servire. In tal proposito, i falsi avvisi di virus sono una delle trappole più conosciute: si tratta di notifiche popup che ti informano sulla presenza di un virus nel telefono. Naturalmente, si tratta di link falsi che ti portano su siti fraudolenti.

Altri “sintomi”? Un surriscaldamento non previsto, un consumo eccessivo della connessione dati, applicazioni che si chiudono da solo, la batteria che si scarica rapidamente e un rallentamento generale del telefono. Tutte queste cose possono essere segnali premonitori della presenza di un virus.

Se hai il dubbio, l’installazione di un sistema antivirus per iPhone affidabile come Panda Dome ti toglierà ogni dubbio permettendoti di avere una barriera che blocchi all’ingresso qualsiasi minaccia e malware che tu possa incontrare quando sei connesso a internet.

