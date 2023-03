Come condividere file nel modo più sicuro possibile con NordLocker

Quando si tratta di condividere documenti e file online, può esserci sempre una preoccupazione sulla sicurezza e la privacy dei tuoi dati. NordLocker è una soluzione di crittografia cloud che ti consente di proteggere i tuoi file sensibili e di condividerli in modo sicuro con altri utenti, senza compromettere la tua privacy. Grazie alla sua crittografia end-to-end integrata, NordLocker garantisce la massima sicurezza per i tuoi dati, sia che tu stia archiviando, sincronizzando o condividendo file. Inoltre, con la promozione in corso, puoi risparmiare fino al 53% se scegli di sottoscrivere uno dei piani annuali da 500 GB o 2 TB, rendendo la tua sicurezza online ancora più conveniente.

Cinque metodi per condividere file

La condivisione di file online può comportare rischi per la privacy e la sicurezza dei dati personali. Gli attacchi hacker e phishing sono sempre più frequenti, e spesso i cybercriminali si servono di email truffaldine per rubare informazioni personali e dati sensibili. Pertanto, è importante scegliere un metodo di condivisione sicuro ed efficiente.

Cinque quelli consigliati: cloud storage, archivi protetti da password, servizi di sharing, chiavette usb e NordLocker. L’utilizzo di uno spazio cloud offre la possibilità di condividere facilmente qualsiasi tipo di file, ma è importante valutare attentamente la sicurezza offerta dal provider. Gli archivi protetti da password, sebbene possano garantire un certo grado di sicurezza, richiedono la condivisione della password stessa, esponendo il contenuto a eventuali rischi. I servizi di sharing gratuiti, pur essendo una soluzione comoda, potrebbero non garantire la sicurezza dei dati.

Le chiavette USB rappresentano un metodo sicuro ma poco immediato e scomodo, mentre l’utilizzo di NordLocker, un’applicazione di crittografia end-to-end, offre un’alternativa sicura e facile da usare. Con NordLocker è possibile creare un account, caricare i tuoi file e condividerli in modo privato tramite un link generato in modo sicuro, senza rischi per la privacy dei dati personali.

Cosa è NordLocker e perché usarlo

NordLocker si distingue dai tradizionali servizi cloud per la sua architettura a conoscenza zero e il controllo degli accessi, che consentono solo a te e alle persone di tua fiducia di accedere al tuo cloud personale. Inoltre, NordLocker offre il metodo più sicuro per la condivisione dei file, ovvero tramite cartelle crittografate (chiamate “locker”) che consentono di tenere traccia dei file condivisi in modo più facile e sicuro.

Ma i locker non offrono solo la sicurezza della crittografia: l’utente può anche concedere o revocare l’accesso ai file condivisi, garantendo che solo le persone autorizzate possano accedere ai documenti specifici. Per utilizzare questa utile funzionalità, è sufficiente creare un account NordLocker e scegliere uno tra i piani storage proposti.

La piattaforma, infatti, offre anche la possibilità di scegliere tra due opzioni a pagamento, ovvero il piano da 500 GB di spazio e quello da 2 TB di cloud storage. Entrambi i piani sono attualmente disponibili a un prezzo scontato fino al 53% e includono crittografia end-to-end illimitata e supporto prioritario 24/7. Con questi piani, gli utenti possono usufruire di tutte le funzionalità avanzate di NordLocker, come la condivisione sicura di file e la gestione dei locker, garantendo così la massima protezione dei propri dati sensibili.

