Come difendersi dal trojan bancario Anatsa con Norton Mobile Security per Android

Una delle preoccupazioni più grandi per chi si affida ai servizi di home banking è la protezione dei dati bancari dai malintenzionati. Il trojan bancario Anatsa è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle minacce di questo tipo apparse in Rete che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Anatsa è un trojan Android che sta suscitando tanto clamore per il fatto di essere stato distribuito su Google Play mascherato dentro app apparentemente legittime, come ad esempio scanner di codici QR e lettori PDF. Difendersi da questo tipo di insidie è davvero difficile anche per gli utenti più esperti, per cui l’unico modo per mettere al sicuro le credenziali bancarie è affidarsi a prodotti per la sicurezza come Norton Mobile Security per Android.

Home banking sullo smartphone in tutta sicurezza con Norton Mobile Security per Android

Il trojan bancario Anatsa colpisce i dispositivi Android ed è in grado di rubare credenziali, registrare sequenze di comandi digitati dall’utente (ad esempio password o PIN) e catturare le schermate per visualizzare i dati sensibili mostrati sul display del telefono. Norton Mobile Security per Android mette al riparo proprio da questo tipo di minacce e lo fa in molteplici modi con un unico comun denominatore: la protezione totale dello smartphone.

Norton Mobile Security per Android utilizza l’avanzata tecnologia Norton per scansionare le app ed evitare che sul telefono finiscano per girare software dannosi come trojan, ransomware, malware e ogni altra tipologia di codice pensata per violare la privacy e la sicurezza dell’utente. Aiuta inoltre a rilevare e prevenire l’accesso ai siti Web fraudolenti durante l’uso di browser o altre app, proteggendo anche da SMS, MMS, e-mail e collegamenti pericolosi provenienti dai social network.

Norton Mobile Security per Android sfrutta la tecnologia Norton Mobile Insight per ottenere informazioni sui potenziali pericoli rappresentati dalle app prima che l’utente proceda al download da Google Play. Questo significa che un trojan come Anatsa non sarebbe stato nemmeno scaricato su uno smartphone con installata la protezione Norton.

Attivare Norton Mobile Security per Android è fondamentale per l’home banking sicuro e per tutte le altre attività online. Il costo dell’abbonamento è davvero contenuto grazie allo sconto del 56% se si sceglie la formula annuale. Per i nuovi clienti i primi 12 mesi costano infatti 12,99 euro, equivalenti ad appena 1,08 euro al mese. Si può dire quindi, senza paura di smentita, che proteggere un telefono Android non è mai stato così economico.