Come difenderti dalle truffe online in vista del Prime Day di Amazon

Gli Amazon Prime Day del 16 e 17 luglio sono ormai vicini e, come ogni anno, oltre ai forti sconti sulla piattaforma ufficiale, i cybercriminali si stanno preparando con nuove truffe online a tema. Gli esperti di sicurezza informatica sono molto preoccupati. Infatti, secondo i dati rivelati da Check Point, solo a giugno 2024 sono stati individuati oltre 1230 nuovi domini associati ad Amazon con l’85% segnalato come dannoso o sospetto.

Quello che spaventa e che fa prevedere una “strage di raggiri” riguarda la frase “Amazon Prime” contenuta in 1 un dominio su 80. Come ogni anno i criminali del web vogliono sfruttare l’euforia del fare un buon affare piazzando pericolosi attacchi di email phishing nella speranza che più utenti possibili cadano nelle loro trappole. L’obiettivo è quello di rubare dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento. Ecco come spiega questi attacchi Check Point nell’ultimo comunicato stampa:

Tra l’euforia di fare un buon affare, si nasconde anche un rischio che non può essere ignorato. I criminali informatici sfruttano questa occasione per effettuare attacchi phishing, sfruttando gli acquirenti ignari. Questi aggressori utilizzano tattiche ingannevoli, come l’invio di e-mail fasulle o la creazione di siti web fraudolenti, con l’obiettivo di sottrarre informazioni personali o credenziali finanziarie. Sebbene il Prime Day offra risparmi incredibili, è fondamentale che gli acquirenti rimangano vigili, facciano attenzione quando cliccano su link o forniscono informazioni sensibili e si assicurino di navigare su piattaforme legittime.

Difenditi dalle Truffe Online acquistando in sicurezza durante il Prime Day

Fondamentale, in questo caso, difendersi prontamente dalle truffe online che utilizzano i cybercriminali per sfruttare i giorni del Prime Day. Con largo anticipo potrebbero già aver inviato email di phishing con contenuti dubbi in grado di ingolosire il destinatario. Ad esempio, queste mail potrebbero spingere l’utente ad acquistare prodotti prima del Prime Day passando l’idea di essere un privilegiato in tal senso. L’idea di anticipare tutti con sconti ancora più alti potrebbe far cadere nella trappola.

Come puoi difenderti da queste truffe online e acquistare in sicurezza durante i giorni di Prime Day su Amazon? Prima di tutto verifica sempre l’indirizzo completo dalla mail che ti è arrivata. Accedi direttamente alle offerte sulla piattaforma o scegli di accedervi tramite contenuti che conosci come articoli di siti online sicuri che forniscono un elenco delle migliori offerte. Diffida anche dalle offerte troppo belle per essere vere che arrivano al tuo indirizzo email.

In questi giorni si sta anche diffondendo una email phishing a tema Shein molto pericolosa.