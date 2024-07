Nuova email phishing a tema Shein con premio sta facendo strage

Solo qualche giorno fa di una nuova email phishing Vodafone. Questa volta però a essere sfruttato come arma di phishing è il brand Shein. Infatti, il noto shopping online, molto diffuso tra le nuove generazioni e anche tra i più grandi, è diventato ostaggio di una mail particolarmente pericolosa che si sta diffondendo a macchia d’olio.

In pratica, il testo contenuto nel messaggio rivela che il destinatario è stato selezionato per beneficiare di una Mystery Box. Purtroppo però niente di tutto ciò è vero. Dall’altra parte il mittente non è certo Shein, ma un gruppo di cybercriminali che stanno cercando di rubare dati personali e dettagli di pagamento. L’obiettivo è far cadere nella trappola l’utente con la promessa di premi inesistenti.

Cliccando sul link della mail la preda viene indirizzata su una pagina di phishing che contiene anche il logo ufficiale di Shein per rendere tutto più reale possibile. Dopo una serie di domande, se si tratta di un questionario, o di giochi, se si tratta di un quiz, la potenziale vittima scopre di aver vinto. Da qui la richiesta di inserire i dati della carta di credito per inviare il premio presunto.

Phishing a tema Shein: come difendersi

Questa email di phishing a tema Shein potrebbe arrivare al tuo indirizzo di posta elettronica da un momento all’altro. Addirittura, qualche tuo amico ben intenzionato potrebbe inoltrartela pensando di fare cosa gradita. Cliccare sul link significa finire su una pagina che registrerà ogni tua informazione inserita per rubare dati personali e dettagli di pagamento come carta di credito e altro.

Puoi difenderti evitando di cliccare su link di dubbia provenienza. Solitamente queste truffe utilizzano loghi ufficiali per destabilizzare la percezione dell’utente in merito a un potenziale pericolo. Occorre perciò essere sempre molto prudenti prima di concedere fiducia a un messaggio email. Verifica sempre l’indirizzo email per esteso del mittente. Scoprirai che non si tratta di Shein.