Come Edge cerca di impedire di scaricare Chrome

Edge non riesce a scrollarsi di dosso la fama di browser usato solo per scaricare Chrome. Nonostante abbia migliorato le prestazioni e le funzionalità rispetto al suo predecessore Internet Explorer, Edge non ha ancora convinto molti utenti a preferirlo al suo rivale. Chrome, infatti, è il browser predefinito sui PC Windows e il più usato al mondo. La scelta sembra scontata.

Microsoft non si arrende nel tentativo di trattenere gli utenti su Edge. Da anni, chi vuole scaricare Chrome da Edge si trova di fronte a pop-up, banner e messaggi pubblicitari che lo invitano a cambiare idea. Ora il l’azienda di Redmond ha introdotto una nuova strategia: un questionario. Prima di scaricare Chrome, infatti, Edge chiede agli utenti perché vogliono abbandonarlo e cosa potrebbe convincerli a restare. Un modo per raccogliere feedback o per rallentare il download?…

Microsoft mette alla prova gli utenti con un questionario prima di scaricare Chrome

Da qualche giorno, quando si cerca di scaricare Google Chrome, viene visualizzato un questionario nel browser. Lo scopo del questionario è capire le ragioni per cui gli utenti si rivolgono alla concorrenza. Microsoft suggerisce anche alcune risposte:

Non riesco a cercare facilmente su Google;

Non riesco ad accedere ai miei documenti Google;

Non ho i miei preferiti o le mie password qui;

Ci sono troppe pubblicità e pop-up;

Non mi piace il News Feed;

Edge è troppo lento;

I miei siti web non funzionano su Microsoft Edge;

Il mio motivo non è elencato.

Microsoft sembra rendersi conto dell’effetto controproducente delle sue continue sollecitazioni pubblicitarie su Edge. Tuttavia, non è chiaro se il questionario che propone agli utenti prima di scaricare Chrome sia un modo efficace per comprendere le loro preferenze e aspettative, o solo un ulteriore tentativo di dissuaderli dal cambiare browser. In ogni caso, si spera che le risposte raccolte siano utilizzate per migliorare davvero l’esperienza di navigazione su Edge, soprattutto in termini di pubblicità invasiva.