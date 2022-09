Come effettuare bonifici bancari gratis

I bonifici bancari sono una tipologia di pagamento ben collaudata, disponibile ormai da tempo immemore, ma ancora molto utile.

Il trasferimento di denaro tra conti bancari infatti è molto diffuso quando si parla di fatture, risultando ancor oggi estremamente diffusa come modalità. Come tante altre operazioni bancarie però, anche i bonifici hanno dei costi.

Questi, sebbene di solito di lieve entità, nel caso di numerosi pagamenti possono risultare comunque un costo non indifferente a fine anno. Trovare una piattaforma che permette di effettuare bonifici gratuiti dunque, può essere un vantaggio considerevole in determinati contesti.

Servizi come Conto Corrente Arancio, per esempio, offrono questa opportunità, anche se va detto che la piattaforma proposta da ING va oltre, offrendo diversi vantaggi da considerare.

I bonifici bancari gratis sono solo uno dei vantaggi di Conto Arancio

Conto Corrente Arancio è una piattaforma in grado di abbinare tutti i vantaggi dei conti digitali con le certezze proposte degli istituti bancari tradizionali.

L’app proposta si presenta con un’interfaccia comprensibile e facile da gestire, anche da parte di chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie. La formula Zero Vincoli poi, offre diversi vantaggi.

Non si parla solo di bonifici online/via telefonica gratis fino a 50.000 euro, ma anche di prelievi da bancomat gratis, sia in Italia che in tutta la zona euro. La carta di credito abbinabile al conto poi, consente di effettuare pagamenti contactless così come attraverso sistemi come Apple Pay e Google Pay.

Non solo: l’attuale promozione di Conto Corrente Arancio permette, fino al 29/09/2022, di aprire un account e di usufruire di un intero anno gratis del servizio.

Al termine di questo periodo, sarà possibile mantenere il conto per la spesa, più che accettabile, di 2 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.