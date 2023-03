Come eliminare i costi della Carta di Credito? basta puntare su Carta YOU

Scegliere una Carta di Credito significa anche valutarne i costi e, quindi, affidarsi ad una carta in grado di garantire la massima convenienza senza compromessi sulla libertà e le modalità di utilizzo. Per poter azzerare i costi legati al possesso e all’uso di una Carta di Credito è necessario puntare su di una Carta di Credito a zero spese. Si tratta di una tipologia di carta di pagamento poco diffusa sul mercato bancario italiano dove è facile, invece, imbattersi in carte con costi fissi e commissioni legate all’utilizzo.

Le opzioni per chi è alla ricerca di una Carta di Credito a zero spese non mancano: tra le proposte più interessanti troviamo Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta unica nel suo genere in quanto non richiede l’apertura di un conto corrente abbinato e, nello stesso tempo, non ha costi fissi e non presenta commissioni su pagamenti e prelievi, anche se effettuati all’estero.

Carta YOU è accessibile a tutti: per richiedere l’emissione della carta è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale da cui si potrà compilare il form necessario per la richiesta.

Carta YOU: la scelta giusta che elimina i costi tipici della Carta di Credito

Le caratteristiche di Carta YOU consentono di eliminare i costi tipici della Carta di Credito. Questa soluzione presenta:

canone zero e, quindi, non ha costi fissi

e, quindi, non ha costi fissi zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche all’estero, e, quindi, non ha costi legati all’utilizzo

Carta YOU, inoltre, non richiede un conto corrente (eliminando possibili ulteriori costi per il cliente) in quanto le spese vengono saldate tramite bonifico dal proprio conto corrente. Da notare, inoltre, che la carta utilizza il circuito Mastercard (è accettata in tutto il mondo) e include una polizza viaggi gratis oltre alla possibilità di saldare le spese con rateizzazione (con interessi).

Carta YOU può essere richiesta direttamente online:

Una volta inviati i dati per la richiesta, Advanzia Bank informerà il cliente in merito all’esito della richiesta e all’emissione della carta. Bastano pochi giorni lavorativi per ottenere un riscontro. Non sono previsti costi iniziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.