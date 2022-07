Come gestire in sicurezza le password aziendali

Nel contesto aziendale può essere molto utile mantenere una certa sincronizzazione nelle attività dei singoli dipendenti. In questo modo, un team che lavora da remoto può accedere agli strumenti e ai servizi aziendali senza particolari difficoltà.

In questo contesto, poter gestire in sicurezza la password legate all’ambiente aziendale, può essere molto importante. Comunicare le le password a un collega sbadato attraverso i classici canali, può essere molto pericoloso.

Che si tratti di Skype, WhatsApp o Telegram infatti, questi dati potrebbero finire sotto gli occhi di persone non autorizzate. Senza il supporto di adeguate protezioni (come la crittografia) il rischio nello scambiarsi dati sensibili attraverso le suddette app è elevatissimo.

Non si tratta solamente di pirati informatici ma di chi mette gli occhi, anche casualmente, sulle chat personali del dipendente. In questo contesto dunque, potersi affidare a un password manager specifico per un team di lavoro, può risultare essenziale.

Gestire in sicurezza le password aziendali? Utilizza un software specifico

Se per un utente comune la gestione delle parole d’accesso è un aspetto molto delicato, per le aziende lo è ancora di più. Gli hacker infatti, sanno bene che una ditta può essere potenzialmente molto più redditizia rispetto a un singolo.

Nel contesto lavorativo dunque, affidarsi a una soluzione come NordPass è a dir poco essenziale. Stiamo parlando di una piattaforma realizzata dagli stessi ideatori di NordVPN, la VPN attualmente leader del settore a livello mondiale.

Nello specifico, l’offerta NordPass Business è una soluzione su misura per chi, nel proprio lavoro, ha a che fare quotidianamente con password e dati sensibili. Basti pensare che questo strumento è certificato secondo lo standard ISO/IEC 27001:2017. Questo garantisce il miglioramento continuo e lo sviluppo costante dell’efficacia a livello di sicurezza.

La dashboard di sicurezza, che permette di gestire non solo le password ma tutta la sicurezza aziendale, è dotata di un’interfaccia intuitiva, adatta a qualunque tipo di utente. L’individuazione di parole chiave deboli, duplicate o datate permettono di evitare problemi ancor prima che questi di verifichino.

Uno scanner della violazione dei dati e un sistema per la gestione delle password a livello aziendale sono ulteriori vantaggi legati a questa soluzione. E i costi? NordPass Business è disponibile a partire da 3,50 euro al mese per utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.