NordPass, il gestore di password per eccellenza, tuo ad un prezzo speciale

Salvare le password nel proprio browser di fiducia è una prassi ormai utilizzata da molti, ma è davvero sicuro? Nonostante si tratti di un sistema affidabile e facilmente sincronizzabile tra più dispositivi, rischi di perderne in sicurezza. In quel caso, è meglio scegliere un gestore di password come NordPass, che adesso puoi acquistare ad un prezzo vantaggioso per un periodo limitato.

Il piano biennale, la miglior offerta proposta dalla stessa società di NordVPN, è infatti in sconto del 68%. Pagando adesso solo 33,36€, invece di 105,36€, sei a posto per i prossimi due anni: per un valore complessivo, di fatto, di soli 1,39€ al mese.

NordPass, perché è la scelta migliore per la gestione delle password

NordPass è un gestore di password che ti aiuta nella generazione di password univoche e le ricorda per te, permettendoti di accedervi su qualunque dispositivo e browser in qualsiasi momento.

Creata dallo stesso team che ha dato vita a NordVPN, un servizio VPN conosciuto e utilizzato in tutto il mondo, questa piattaforma conta oggi oltre 14 milioni di utenti, a testimonianza della sua qualità.

NordPass funziona in modo semplice. Rilevando automaticamente le password archiviate nei tuoi browser, ti permette di caricarle in un file CSV, in modo da averle con te anche offline. Le password sono poi accessibili automaticamente tramite browser o su tutti i tuoi dispositivi, con il programma che si occupa dell’inserimento delle credenziali al posto tuo.

Tra le tante informazioni che puoi archiviare in modo sicuro trovi anche password della rete wifi, codici di sistemi da allarme, dati di carte di credito e molto altro ancora. A supporto di ciò, un sistema pensato per una gestione completamente sicura che ti offre la possibilità di verificare la presenza di eventuali dati divulgati, di identificare le password vulnerabili, di generare password alternative complesse e molto altro ancora.

Tutti i tuoi dati vengono archiviati in NordPass tramite una protezione di crittografia XChaCha20 con un protocollo a conoscenza: ciò significa che soltanto tu avrai accesso alle tue password e in tutto quello che hai inserito nel tuo vault cifrato.

Approfitta allora di questa offerta limitatissima che ti permette di avere due anni di NordPass a soli 33€. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e in ogni caso sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

