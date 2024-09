Come giocare subito a Pokémon TCG Pocket in Italia

Da alcuni giorni è disponibile il nuovo Pokémon TCG Pocket. Si tratta della versione digitale per dispositivi mobile (Android e iOS/iPadOS) del popolare gioco di carte dei Pokémon, destinato a diventare un successo globale nel corso dei prossimi mesi.

Per il momento, il gioco è disponibile solo in Nuova Zelanda. Sarà necessario attendere la fine di ottobre per il lancio globale. Per giocare subito a Pokémon TCG Pocket in Italia, quindi, servono due cose.

La prima è cambiare la regione dello store del proprio dispositivo, in modo da poter scaricare il gioco. La seconda è ottenere un indirizzo IP della Nuova Zelanda.

Per soddisfare questo secondo requisito serve una VPN come NordVPN che, grazie al suo network di migliaia di server, consente di ottenere facilmente un indirizzo IP della Nuova Zelanda, direttamente dall’app.

Con l’offerta in corso, NordVPN ora costa 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

Come giocare a Pokémon TCG Pocket in Italia

La procedura da seguire per giocare a Pokémon TCG Pocket in Italia da subito è la seguente:

cambiare la regione dello store del proprio dispositivo: su Android bisogna andare in Play Store e premere sull’icona del profilo e poi su Impostazioni > Generali > Preferenze account e dispositivo; su iPhone/iPad è necessario andare in Impostazioni e poi premere sul proprio ID Apple andando in File multimediali e acquisti > Visualizza account > Paese/Regione

del proprio dispositivo: su Android bisogna andare in Play Store e premere sull’icona del profilo e poi su Impostazioni > Generali > Preferenze account e dispositivo; su iPhone/iPad è necessario andare in Impostazioni e poi premere sul proprio ID Apple andando in File multimediali e acquisti > Visualizza account > Paese/Regione attivare una VPN come NordVPN per poter ottenere un indirizzo IP della Nuova Zelanda collegandosi a un server situato nel Paese

A questo punto, basterà collegarsi allo store e avviare il download di Pokémon TCG Pocket.

Per attivare NordVPN è sufficiente premere sul box qui di sotto. Il costo è di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso.