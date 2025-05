McAfee Scam Detector rileva i deepfake video

Google ha annunciato un aggiornamento per la funzionalità Scam Detection nelle app Messaggi e Telefono. Una simile soluzione viene offerta da McAfee per tutti i sistemi operativi supportati (quindi non solo per Android). Anche Scam Detector sfrutta l’intelligenza artificiale on-device.

Come funziona Scam Detector

McAfee evidenzia la crescente diffusione delle truffe negli ultimi mesi. Solo tra febbraio e marzo 2025, il numero di messaggi fasulli è quadruplicato. I cybercriminali usano oggi l’intelligenza artificiale per generare testi quasi indistinguibili da quelli reali o video fake con personaggi noti che dicono cose mai dette in realtà.

Scam Detector usa invece l’intelligenza artificiale per proteggere gli utenti da queste minacce, indipendentemente dal tipo di dispositivo o sistema operativo. Il tool rileva messaggi sospetti ricevuti tramite iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger e altre app. Su Android effettua la scansione dei messaggi quando arrivano (quindi prima di aprirli), mentre su iOS vengono spostati in una cartella separata per un successivo controllo manuale.

Scam Detector può rilevare email di phishing su Gmail, Outlook, Yahoo e altri servizi (fino a 10 indirizzi per account) e aggiunge un’etichetta di avviso, spiegando perché l’email è stata segnalata.

Il tool può inoltre scoprire se l’audio di un video su YouTube, TikTok, Facebook e altre piattaforme è stato generato o manipolato dall’intelligenza artificiale. Sono sufficienti sei secondi di audio per analizzarne l’autenticità. L’elaborazione avviene sul dispositivo per proteggere la privacy (nessun dato viene inviato al cloud).

Gli utenti possono eventualmente effettuare la scansione manuale di messaggi, immagini o link. Sono disponibili tre livelli di sensibilità: alto, bilanciato (predefinito) e basso. Scam Detector è incluso in tutti i piani (McAfee+, McAfee Total Protection, McAfee LiveSafe), ma al momento è disponibile solo in tre paesi (Stati Uniti, Regno Unito e Australia).