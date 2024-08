Come guardare Cagliari Roma in diretta streaming dall'estero

Cagliari – Roma è in programma questa sera, 18 agosto a partire dalle 20:45. Si tratta di uno dei match più interessanti della prima giornata di campionato della Serie A 2024/2025. Come tutte le altre partite, il match è visibile in diretta streaming su DAZN, andando ad attivare il piano Standard oppure il piano Plus, con un prezzo a partire da 34,99 euro al mese.

Per vedere Cagliari – Roma in diretta streaming dall’estero e con commento in italiano, invece, è necessario ricorrere a una VPN, in modo da ottenere un indirizzo IP italiano e poter aggirare i blocchi geografici applicati da DAZN per la visione dei contenuti dall’estero.

La VPN da usare è NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore e ottimizzata per garantire uno streaming di qualità. La VPN ora costa 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è attivabile tramite il sito di NordVPN, accessibile di seguito, premendo sul box riportato di sotto.

Cagliari – Roma in streaming dall’estero: la procedura da seguire

Per vedere Cagliari – Roma in streaming dall’estero basta seguire questa procedura:

