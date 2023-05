Come guardare Celtics-Heat (gara-1) in streaming

La stagione NBA 2022/2023 è arrivata al suo momento più emozionante: le finali di Conference. A Est si sfidano due squadre che si conoscono bene: i Boston Celtics e i Miami Heat. Si tratta della terza volta negli ultimi quattro anni che queste due franchigie si incontrano per decidere chi andrà alle Finals. Per ora una vittoria a testa, con Miami che ha trionfato nel 2020 e Boston che si è presa la rivincita l’anno scorso.

Celtics-Heat in streaming: le previsioni sul match

I Celtics sono guidati dalle due stelle Jayson Tatum e Jaylen Brown, che hanno trascinato la squadra fino a qui con prestazioni da urlo. Tatum ha segnato 51 punti in gara 7 contro i Philadelphia 76ers, mentre Brown ha messo a referto oltre 24 punti di media contro gli Heat l’anno scorso. A supportarli ci sono il veterano Al Horford, il playmaker Dennis Schröder e il tiratore Marcus Smart.

Gli Heat invece si affidano al carisma e alla grinta di Jimmy Butler, che ha risolto i problemi alla caviglia che lo hanno limitato nella semifinale contro i New York Knicks. Accanto a lui ci sono il leader silenzioso Bam Adebayo, il cecchino Duncan Robinson e i rinforzi arrivati quest’anno: Kyle Lowry, PJ Tucker e Markieff Morris. Una squadra tosta e ben allenata da Erik Spoelstra.

