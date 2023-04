Come guardare Diabolik Ginko All'Attacco in streaming

Grandi notizie per i fan di Diabolik, il celebre personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani. Il secondo film ispirato al mondo fumettistico, Diabolik – Ginko all’Attacco, è adesso disponibile per la visione anche in streaming.

Diabolik Ginko all’Attacco in streaming: di cosa parla il film

Si tratta del sequel di Diabolik, uscito nel 2021 e diretto dai Manetti Bros. Il film, con protagonista Giacomo Gianniotti nei panni del Re del Terrore, vede il ritorno di Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant e di Valerio Mastandrea in quello dell’ispettore Ginko. Il cast si arricchisce anche della presenza di Monica Bellucci, che interpreta Altea di Vallemberg, una nobildonna con cui Ginko ha una relazione segreta.

La trama del film si ispira al sedicesimo albo del fumetto, intitolato appunto Ginko all’attacco. In questo episodio, Diabolik ruba una preziosa corona dal museo di Clerville e poi una collezione di gioielli durante una sfilata: presto scoprirà che si tratta di una trappola tesa da Ginko e dalle sue agenti infiltrate. Il criminale riesce a fuggire ma lascia indietro Eva, che viene catturata dalla polizia. Eva decide allora di collaborare con Ginko per vendicarsi di Diabolik e lo aiuta a trovare il suo rifugio segreto. Le cose non andranno come previsto.

Diabolik – Ginko all’Attacco è un film d’azione e di suspense, che riprende lo stile e l’atmosfera dei fumetti originali. La pellicola è ricca di colpi di scena, inseguimenti, esplosioni e scene spettacolari. Il film è anche un omaggio al cinema italiano degli anni ’60 e ’70, con riferimenti a registi come Mario Bava, Dario Argento e Sergio Leone.

