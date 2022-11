Come guardare la Formula 1 GP del Brasile in streaming anche dall'estero

Siamo già arrivati alla penultima tappa della Formula 1 di quest’anno. Le monoposto si sfideranno in Brasile, sul circuito di Interlagos. Un evento importantissimo sempre sostenuto dal popolo brasiliano molto festoso e anche amante di questo sport per il forte legame con il campione Ayrton Senna.

Ovviamente non è contemplabile perdere la programmazione di questo evento così importante tra gli appuntamenti firmati F1. Perciò, se ti trovi all’estero non saltare nemmeno una delle gare in streaming utilizzando una buona VPN. In questo modo potrai accedere al tuo abbonamento con Sky Go o NOW TV.

La migliore in assoluto per questo scopo è NordVPN. I suoi server sono costantemente aggiornati per aggirare qualsiasi limitazione geografica imposta dalle piattaforme di streaming live e on demand. Con un’unica soluzione non solo ti proteggi, ma abbatti le censure e ottimizzi la tua connessione internet rendendola più stabile e veloce.

Formula 1 Gran Premio del Brasile: tutta la programmazione completa di Interlagos

Dopo la Formula 1 del Messico, i motori sono già caldi per una tre giorni da urlo sul circuito di Interlagos. Come sempre anche qui in Brasile saremo impegnati lungo tutto il weekend ricco di appuntamenti. Perciò dai un’occhiata a tutta la programmazione grazie al calendario completo fornito da Sky che detiene i diritti per la trasmissione delle gare:

Sabato 12 novembre 2022

15:30 Conferenza Stampa Team

16:15 Paddock Live

16:30 F1 Prove Libere 2

17:30 Paddock Live

19:45 Paddock Live

19:45 F1 Qualifiche (in differita su TV8)

20:00 Paddock Live

20:30 F1 Sprint Race (in diretta)

21:15 Paddock Live

21:30 F1 Sprint Race (in differita su TV8)

21:45 Paddock Live Show

15:30 Conferenza Stampa Team 16:15 Paddock Live 16:30 F1 Prove Libere 2 17:30 Paddock Live 19:45 Paddock Live 19:45 F1 Qualifiche (in differita su TV8) 20:00 Paddock Live 20:30 F1 Sprint Race (in diretta) 21:15 Paddock Live 21:30 F1 Sprint Race (in differita su TV8) 21:45 Paddock Live Show Domenica 13 novembre 2022

17:30 Paddock Live

19:00 F1 Gara (in diretta)

21:00 Paddock Live

21:00 F1 Gara (in differita su TV8)

21:30 Paddock Live

23:00 Race Anatomy

Scegli di ottimizzare il tuo streaming rendendo la tua connessione stabile, veloce e senza limitazioni geografiche per vedere i contenuti anche dall’estero. Attiva ora NordVPN che ti regala 3 mesi gratis e il 55% di sconto sull’abbonamento di 2 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.