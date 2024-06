Come guardare Germania-Ungheria in streaming in italiano all'estero

Si gioca oggi tutta la seconda giornata del Gruppo B dei Campionati Europei di Calcio 2024. Le prime a scendere in campo saranno i padroni di casa della Germania, reduce del 5-1 rifilato alla Scozia, e l’Ungheria di Marco Rossi, battuta 3-1 dalla Svizzera nella partita inaugurale.

I conti si fanno in fretta: ai padroni di casa basta vincere per assicurarsi già un posto agli ottavi di finale e potrebbe essere sufficiente anche per il primo posto a seconda del risultato che arriverà dall’altra partita tra Svizzera e Scozia. Per gli ungheresi invece è obbligatorio quantomeno non perdere per conservare le residue speranze di qualificazione.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport. Se sei all’estero e non vuoi rinunciare al commento in italiano la tua soluzione è NordVPN.

Germania-Ungheria in streaming in italiano anche all’estero

Precisiamo che in questo caso non è obbligatorio avere NOW, dato che la partita verrà trasmessa anche in chiaro sui canali RAI e in streaming su RaiPlay. Quindi, per seguire la partita con il commento in italiano anche se ti trovi all’estero ti basta davvero avere solo NordVPN.

Per farlo devi innanzitutto scegliere un abbonamento approfittando dell’offerta di giugno, ricordandoti che hai la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Poi, devi scaricare l’app di NordVPN sul dispositivo che vuoi usare per vedere la partita, che sia un PC, uno smartphone o un tablet. A quel punto ti basta aprire l’app di NordVPN, selezionare un server italiano e poi collegarti a NOW o su RaiPlay per guardare il match.

Con NordVPN hai la garanzia di un servizio che ti permette di avere una connessione sicura e protetta ovunque ti trovi, il blocco di malware e siti insicuri, oltre che di annunci fastidiosi come cookie e pubblicità e appunto, tra le altre cose, la possibilità di geolocalizzarti dove preferisci per sfruttare tutti i vantaggi delle piattaforme streaming, come in questo caso.