Come guardare i Playoff NBA in diretta streaming in italiano

Siamo giunti nella fase più calda dei playoff NBA 2023. Nel momento in cui scriviamo, i Los Angeles Lakers di LeBron James e i Miami Heat sono le squadre più vicine alle finali di Conference con la possibilità teorica di reincontrarsi nelle NBA Finals di giugno in una sorta di rivincita del campionato 2020, giocato nella “bolla” per via del Covid-19. Ma le altre squadre ancora in gioco daranno loro filo da torcere.

Se sei un appassionato di basket e non vuoi perderti tutta l’azione Playoff NBA, questa è l’offerta che fa per te. Con NOW TV puoi guardare in streaming tutte le partite dei Playoff NBA e molto altro ancora, grazie al Pass Sport che ti costa solo 5,99 euro per il primo mese. Approfitta subito di questa offerta speciale e scopri tutti i vantaggi del Pass Sport di NOW TV.

Playoff NBA e non solo: tutti i vantaggi del Pass Sport di NOW TV

Il Pass Sport di NOW TV ti permette di accedere a 16 canali dedicati allo sport, tra cui Sky Sport NBA, dove puoi seguire in diretta e on demand tutte le emozioni dei Playoff NBA. Ma non solo: con il Pass Sport puoi anche vedere la Formula 1, la MotoGP, il tennis, il golf, il rugby, le fasi finali delle competizioni UEFA, i playoff di Serie B, tre partite di Serie A per giornata e molto altro ancora. E se ti perdi una partita o una gara, puoi rivederla quando vuoi con la funzione Restart e Replay.

Il Pass Sport di NOW TV è senza vincoli: puoi attivarlo e disattivarlo in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi. Inoltre, puoi guardarlo su diversi dispositivi, come smart TV compatibili, smartphone, tablet, PC, console e Chromecast. E se hai più dispositivi, puoi anche attivare il Pass Multi-Screen e guardare fino a 4 schermi contemporaneamente.

Non lasciarti scappare questa occasione: attiva ora il Pass Sport di NOW TV a 5,99 euro per il primo mese e goditi i Playoff NBA e tutto lo sport che ami in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.