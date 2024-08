Come guardare il campionato di Serie C in streaming dall'estero

Tutto pronto per l’inizio della stagione 2024/25 del campionato di Serie C. Il via è in programma venerdì 23 agosto, con gli incontri della prima giornata.

Anche quest’anno, tutte le partite del torneo – playoff e playout inclusi – saranno trasmessi in streaming su NOW, il servizio che al prezzo di 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro consente di avere accesso all’intera programmazione sportiva di Sky (pass Sport, ndr).

Agosto però, si sa, è anche il mese per eccellenza delle vacanze estive. E all’estero gli utenti devono fare i conti con le restrizioni geografiche imposte in automatico dai propri provider dei servizi di rete, che impediscono di vedere i contenuti delle piattaforme streaming, inclusi quelli di NOW.

Il rimedio più efficace è l’attivazione di una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di superare il blocco geografico simulando una connessione da un altro Paese. In che modo? È sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da sbloccare subito la visione dei contenuti in precedenza bloccati.

La migliore VPN oggi disponibile sul mercato è NordVPN, per qualità dello streaming (in particolare quello degli eventi sportivi in diretta) e le funzionalità relative a privacy e sicurezza per gli utenti. Oggi i piani di due anni sono in sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese con in più 3 mesi extra di servizio in regalo e un buono di 6 mesi da regalare a un amico.

Come guardare il campionato di Serie C dall’estero

Ricapitolando, la visione del campionato di Serie C 2024/25 in streaming dall’estero richiede il pass Sport di NOW e l’attivazione di una VPN (NordVPN scelta consigliata). Una volta effettuato il download dell’app della VPN prescelta, è sufficiente collegarsi al proprio account e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da far credere al proprio provider Internet di essere connessi dal nostro Paese.

