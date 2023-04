Come guardare Il Padre della Sposa Matrimonio a Miami in streaming

Se sei un amante delle commedie romantiche e vuoi divertirti con una storia di famiglia e di matrimoni, non perdere l’occasione di guardare Il Padre della Sposa – Matrimonio a Miami in streaming.



Il Padre della Sposa Matrimonio a Miami in streaming

Il Padre della Sposa – Matrimonio a Miami è un film del 2022 diretto da Gary Alazraki con Andy Garcia, Gloria Estefan e Adria Arjona. Si tratta del terzo adattamento del romanzo Il Padre della Sposa di Edward Streeter, dopo il classico del 1950 con Spencer Tracy ed Elizabeth Taylor e il remake del 1991 con Steve Martin e Diane Keaton.

Il film racconta le vicende di Billy Herrera (Andy Garcia), un architetto di origini cubane che vive negli Stati Uniti con la moglie Ingrid (Gloria Estefan) e le due figlie Sofia (Adria Arjona) e Cora (Isabela Merced). La sua vita viene sconvolta quando scopre che la moglie vuole divorziare e che la figlia maggiore Sofia vuole sposarsi con il suo fidanzato messicano Adan (Diego Boneta) e trasferirsi con lui in Messico per lavorare in un’organizzazione umanitaria. Billy dovrà quindi affrontare l’organizzazione del matrimonio, le tensioni tra le due famiglie e i suoi sentimenti contrastanti.

Il Padre della Sposa – Matrimonio a Miami è una commedia divertente e commovente che parla di amore, famiglia e tradizioni.

